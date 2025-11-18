BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre
Logo Patrocinio
El periodista Fran Sevilla tras recibir de manos del rey Felipe el premio de periodismo ´Francisco Cerecedo´. EFE

El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional

Con más de cuatro décadas de trayectoria en zonas de conflicto y crisis humanitarias, Sevilla ha destacado el papel del periodismo en el mundo actual

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

El periodista Fran Sevilla ha recibido este martes el XLII Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. El acto ha tenido lugar en Madrid, con la presencia de su majestad el Rey Felipe VI, encargado de entregar el galardón. Al evento también ha asistido el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, según ha informado la entidad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en zonas de conflicto y crisis humanitarias, Sevilla ha destacado el papel del periodismo en el mundo actual: «Vivimos tiempos convulsos en los que todo aquello que creíamos asentado tiembla, se tambalea, incluso se desmorona. También ocurre con el periodismo. Y ocurre cuando el periodismo es, no me cabe ninguna duda, más necesario que nunca».

En este sentido, ha abogado por un periodismo «al servicio de la gente», que no se convierta «en propaganda o en coartada de intereses particulares». En su opinión, es necesario «un periodismo que se pregunté el porqué de lo que sucede, que trate de entenderlo y de transmitir las claves para interpretarlo; no un periodismo portavoz de falsedades y mentiras en beneficio de unos pocos».

«la materia prima de un periodista que recorre el mundo, mi materia prima, siempre es delicada: son los seres humanos, sus venturas y desventuras, sus sentimientos y sufrimientos, y sobre todo, en tantos conflictos y catástrofes, su condición de víctimas». «No puedo ni quiero entender mi trabajo como periodista sin un compromiso con las verdaderas víctimas», ha subrayado.

En su intervención, ha denunciado la situación en Gaza y otros conflictos armados aún latentes en la actualidad. También ha dedicado unas palabras a compañeros fallecidos en el ejercicio del periodismo: «Este premio, este oficio, va por todos ellos». Fran Sevilla es una de las voces más reconocidas del periodismo internacional en Radio Nacional de España, medio al que se incorporó en 1988.

A lo largo de su carrera, ha informado desde el terreno sobre algunos de los conflictos más relevantes de las últimas décadas, entre ellos la primera guerra del Golfo, las guerras en los Balcanes, Afganistán, Líbano, Irak o Colombia. Entre 1996 y 2000 fue corresponsal en Oriente Próximo, y durante los años siguientes ejerció como enviado especial en múltiples escenarios de crisis. Entre 2007 y 2014, dirigió el Centro Emisor de Radio Exterior de España en Costa Rica.

En 2010 fue reconocido con el Premio Salvador de Madariaga, concedido por la Asociación de Periodistas Europeos, en reconocimiento a su rigor en la cobertura de asuntos europeos y su defensa de la calidad informativa. En fechas recientes, ha cubierto sobre el terreno la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, reforzando su perfil como uno de los principales referentes del reporterismo internacional. Su trayectoria ha estado marcada por una vocación profunda por los derechos humanos y por la búsqueda de la verdad, principios que han sido reconocidos tanto en España como en el ámbito internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos
  2. 2 Una simpática aparición en el río Vena sorprende a los vecinos en pleno centro de Burgos
  3. 3 Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo
  4. 4 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  5. 5 Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos
  6. 6 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  7. 7 Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos
  8. 8 Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo
  9. 9 Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos
  10. 10 Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en un accidente en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional

El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional