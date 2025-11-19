La próxima edición del Festival de Angulema pende de un hilo ante las llamadas al boicot Los sindicatos de dibujantes y de las editoriales piden no acudir al famoso certamen de cómics por la indignación provocada por la gestión de la empresa que lo organiza desde 2007

Una de las citas ineludibles para los fanes de los cómics en Francia (y Europa) podría no celebrarse el año que viene por primera vez desde hace medio siglo. La próxima edición del Festival de Angulema, prevista entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026, pende de un hilo. Las llamadas de sindicatos de dibujantes y editoriales a boicotear el certamen se han multiplicado en las últimas semanas y han reforzado la posibilidad de que no tenga lugar este gran evento cultural en Angulema, en el suroeste del territorio galo.

«Las editoriales de cómics (…) entienden la posición de los sindicatos de autores y autoras, así como el manifiesto por parte de 285 dibujantes y el mensaje de los ganadores del Gran Premio, de no participar en la edición de 2026. Teniendo en cuenta este gran movimiento, las editoriales consideran que la próxima edición no podrá celebrarse», indicó este miércoles el Sindicato Nacional de la Edición, principal organización de las empresas del sector, en un comunicado.

Esta situación, según el diario 'Le Monde', comporta que «nunca había estado tan cerca de la anulación». Aún más lejos ha ido 'Libération' publicando un artículo esta mañana en que daba por descontado que el certamen no se celebraría el año que viene. «Por qué el Festival de Angulema no tendrá lugar en 2026», era el título de la publicación de este rotativo progresista. Si se confirma esta cancelación, representaría la primera vez que esto ocurre desde la creación del evento en 1974.

Los organizadores desmienten su cancelación

Sin embargo, los organizadores han desmentido la información de 'Libération' con un comunicado. «Mantenemos la esperanza de que las discusiones en curso permitirán encontrar una solución para que se celebre la edición de 2026, en defensa del interés del ecosistema del cómic y por respeto a un público apasionado», han afirmado. ¿Las negociaciones de última hora evitarán su cancelación? ¿O bien la confirmación de su anulación es cosa de horas o días?

Pese a celebrarse en una pequeña localidad lejos de París, el Festival de Angulema reúne cada año a más de 200.000 visitantes y es el certamen del noveno arte más importante en Europa. Su cancelación no solo supondría un duro golpe para la potente industria francófona de las historietas, sino también para el prestigio de la cultura francesa en general. No obstante, esta posibilidad resulta verosímil teniendo en cuenta el intenso pulso desde hace meses entre los dibujantes y los organizadores.

Una violación, origen de la controversia

Esta controversia empezó en enero durante la 51ª edición. Los cuatro días de esa fiesta del cómic estuvieron marcados por la polémica suscitada por un reportaje de 'L'Humanité'. Este diario reveló el caso de una trabajadora a la que habían violado durante una fiesta en Angulema en 2024 y que la empresa organizadora la había despedido, después de que hubiera presentado una denuncia. A partir de la revelación de la gestión nefasta de ese caso de violencia machista, surgieron otras críticas en contra del grupo 9eArt+, encargado de organizar el festival desde 2007. Su presidente, Franck Bondoux, ha sido criticado por su gestión opaca, demasiado vertical, poco rigurosa con los derechos laborales y poco a la escucha de las peticiones de los dibujantes.

A causa de la presión de los sindicatos y otras agrupaciones de historietistas, consiguieron que renunciaran tanto Bondoux como Delphine Groux, presidenta de la asociación del Festival. Los responsables se han comprometido a celebrar en 2028 un concurso público abriendo la puerta a que otra empresa lo organice. Estas medidas, sin embargo, no han terminado de convencer a los dibujantes. Consideran que se trata de una manera de ganar tiempo por parte de 9eArt+, que expresó su voluntad de obtener de nuevo la concesión.

«Es imposible que decaiga la movilización mientras esa empresa lleve las riendas del evento», advirtieron el martes varios sindicatos y colectivos de autores en un mismo comunicado. La situación está completamente encallada. Y más allá de la edición del año que viene, corre peligro el futuro del Festival de Angulema.

