Rita Payés ofrecerá un concierto este sábado en Burgos ﻿La trombonista y cantante barcelonesa intepretará los temas de su nuevo disco, en el auditorio de la Fundación Caja de Burgos

BURGOSconecta Burgos Jueves, 16 de octubre 2025, 13:36

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el sábado 18 de octubre un concierto de la trombonista y cantante barcelonesa Rita Payés, que presenta su tercer álbum, 'De Camino al Camino'. Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 22 euros, a través de la web (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

El disco se sumerge en la búsqueda de la belleza en las cosas cotidianas y da testimonio de las raíces que nos conectan con nuestro origen y nos enlazan para seguir avanzando, mediante una variada amalgama de estilos e influencias bajo un único hilo conductor: un camino. El concierto invita a recorrer un viaje musical donde la emoción, la maestría y la conexión con las raíces, convergen de manera magistral.

Hija de músicos, Rita Payés es uno más de los talentos emergidos de la Sant Andreu Jazz Band, núcleo de donde han salido algunos de los más prometedores jóvenes músicos de la escena jazzística, como Andrea Motis, Èlia Bastida o Magalí Datzira.

Debutó con Joan Chamorro, su mentor, en el mundo discográfico cuando la trombonista publicó 'Imagina' (Autoeditado, 2019). Después, con su primer trabajo en solitario, 'Como la piel' (Autoeditado, 2021), la artista dio comienzo a su proyección internacional. Un disco construido a partir de temas propios, con el jazz predominando, y con influencias del bolero, bossa nova, música clásica y popular.

Su talento no pasó desapercibido por C. Tangana, quién se enamoró de su música. El Madrileño, uno de los artistas más cotizados del momento, admitió a través de las redes sociales que la música de Rita Payés fue una de sus principales influencias en la composición de 'Comerte entera', pieza musical de aires brasileños en que el artista contó con la colaboración de Toquinho. Poco después, Rita Payés recibía una llamada de Tangana y juntos deslumbraban también en los Premios Goya 2022 con una actuación conjunta en la que interpretaron 'Te venero', un tema hasta entonces inédito. A partir de ahí, Rita formó parte también de la gira del artista Madrileño 'Sin Cantar ni Afinar Tour'.

Más recientemente, Rita Payés ha sido una de las voces escogidas para colaborar con Jon Batiste en su nuevo disco. El cinco veces ganador de los Grammy publicó recientemente su nuevo álbum, World Music Radio, que incluye el tema conjunto 'My heart' junto a la trombonista catalana.