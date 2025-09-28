Santa María Egipciaca, la santa que dedico su vida a la prostitución

Elena Rodríguez Burgos Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:09 Comenta Compartir

Santa María Egipciaca, una persona que dio la vuelta a su vida a través de un viaje a Jerusalén y tras recibir la comunión un Jueves Santo. Una asceta que es venerada como patrona de las mujeres penitentes que comenzó su andadura en Alejandría.

En la costera ciudad egipcia, desde los doce años, Santa María se dedicaba a la prostitución. Un día, varios años después, tomó la decisión de poner rumbo a Jerusalén y, por el camino, seguir ejerciendo la que era su profesión.

Una vez llega a Jerusalén, intenta entrar en el Santo Sepulcro, pero hay una fuerza sobrehumana que le impide acceder al mismo. Santa María se da cuenta al ver la imagen de la Virgen de la Buenaventura de que lo que no le está permitiendo la entrada son los pecados que lleva arrastrando a lo largo de su vida.

Esta situación genera en ella un arrepentimiento enorme y genuino, el cual hace que se ponga a llorar desconsoladamente frente a la entrada. Posteriormente, cuando ya está purgada de sus pecados, decide intentar volver a entrar, lo cual, en esta ocasión, consigue.

Cuando va a regresar de esta odisea, le otorgan tres monedas de plata. María decide invertir esas monedas en tres panes, con los que decide ir a vivir en el desierto a vivir de una manera completamente asceta. De esta manera estuvo viviendo durante 47 años de su vida.

Sin embargo, un día, San Zósimo se la encontró en el desierto. Aún tenía tres panes, que seguían estando en buenas condiciones y se regeneraban, pero completamente desnuda, ya que su ropa estaba desaparecida por completo. Santa María, entonces, le pidió algo para cubrirse y le contó su historia.

Otra cosa que hizo fue confesarle el gran anhelo que tenía, que era algo que nunca había hecho: comulgar. Zósimo, entonces, le dice que vuelva el próximo Jueves Santo con una hostia consagrada. Dicho y hecho: María pudo comulgar y deciden quedar para hacerlo de nuevo el año siguiente.

Pero al año siguiente, cuando Zósimo regresa, se la encuentra en el punto de encuentro, pero ella estaba muerta. Al lado de su cuerpo tumbado se encontraba una inscripción que decía que, por favor, entierre el cuerpo de esta mujer que falleció el día dos de abril.

Zósimo entonces se da cuenta de algo: el dos de abril era el día después de que le diera la comunión el año anterior. Por lo tanto, el cuerpo de Santa María y su inscripción permanecieron incorruptos prácticamente un año completo, lo cual le llevó a la conclusión de que se trataba de una mujer completamente santa.

Pero Zósimo tenía un problema, y es que no tenía medios para enterrarla. En ese momento, según la historia, se le aparece un león, al cual le pide ayuda para crear el agujero en el que enterrarían el cuerpo de María. Dicho y hecho: el león le ayudó y el cuerpo fue enterrado.

Zósimo entonces regresó a su monasterio a hablar y predicar sobre la historia de esta santa. Entonces, Santa María Egipciaca se hace muy famosa a partir de que se vaya extendiendo su historia hasta la repercusión que su figura mantiene hoy en día.