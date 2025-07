Siete coreografías compiten este jueves en la segunda semifinal de 'Danza en el Teatro'

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 23 de julio 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York llega mañana jueves 24 de julio a su penúltima jornada con la segunda semifinal de 'Danza en el Teatro'. Siete coreografías a cargo de creadores procedentes de Francia, España. Taiwán, Italia e Inglaterra conforman la nómina de los espectáculos en liza en una gala que se celebrará en el Teatro Principal de Burgos a partir de las 20:00 horas. El mismo escenario, aunque en su sala Polisón, acogerá por la mañana, a las 10:00 horas, la presentación de la colección 'Historia de la danza', de la editorial Mahali, con la presencia de la periodista Marta Carrasco y la responsable de la editorial Carmen Giménez. Esta actividad está organizada en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España.

La segunda semifinal de 'Danza en el Teatro' arrancará con la obra 'Nahas', del francés Fabián Thomé. Defendida en escena por Itzel Vela Zumeta y Marina Alonso Jimeno, la pieza sitúa su acción en un mundo donde el equilibrio físico y mental está íntimamente ligado a la conexión entre las personas: dos mujeres poderosas descubren una relación simbiótica a través de un antiguo ritual. Llevan sus trenzas entrelazadas, unidas no sólo por el cabello, y se convierten en un símbolo de interdependencia; esta pieza refleja como la solidaridad femenina es esencial para alcanzar el equilibrio y la fuerza compartida.

Después, será el turno para el español Fonsi López y 'Steady Hands', una obra para dos intérpretes (Kino Luque y Paula Fernández), quienes firman un encuentro visceral entre dos cuerpos sin nombre, atrapados en un duelo inevitable, tejido por el apego y el anhelo de pertenecer. La firma de la coreógrafa italiana Alessandra Scalambrino llegará con 'Plexus', una propuesta para seis bailarines que representa un viaje a través de los vínculos afectivos que, como tramas invisibles, nos dan forma.

Ampliar 'In All Black, Nothingness Began To Spin', con la italiana Aurora Casatori y el inglés Seirian Griffiths.

'In All Black, Nothingness Began To Spin' es el espectáculo que presentarán después la italiana Aurora Casatori y el inglés Seirian Griffiths. En escena, dos individuos enfrentados a la imagen especular de un vacío desconocido se encuentran en un confuso cara a cara. A través de una serie de pruebas y conversaciones, descubren el conflicto y la desconfianza. Puede que haya destellos de paz; pero, ¿habrá reconciliación? ¿Están condenados a una espiral sin fin hacia la confusión y el caos? Respondiendo a diálogos de 'Blade Runner', 'No es país para viejos' y 'El club de la lucha', entretejidos en una partitura original, 'In All Black, Nothingness Began To Spin' explora la dinámica del poder, el control, el engaño y el desafío mutuo.

Ampliar Escena de 'Olvídame' con los italianos Giovanni Gava Leonarduzzi y Lia Claudia Latini.

La programación de la jornada proseguirá con los italianos Giovanni Gava Leonarduzzi y Lia Claudia Latini, autores del dúo 'Olvídame', un trabajo que se mueve en una atmósfera entre la vigilia y alucinación. Por su parte, la coreógrafa taiwanesa I-Han Cheng competirá con el sólo 'Miss Shape', una reflexión sobre la 'forma correcta' 'forma incorrecta'. Técnicas de popping y pausas simbolizan en escena tanto el latido del corazón como la confrontación del impacto en un trabajo que interpreta Wu Shin-jie.

La segunda semifinal bajará el telón con 'Lighea', del coreógrafo italiano Thomas Martino. Interpretado por Sofia Fagioli y Daniel Rodriguez Domenech, el espectáculo cuenta la historia de una criatura marina con un encanto anómalo. Inspirada en el cuento fantástico de Giuseppe Tomasi di Lampedusa del año 1956, Lighea es una criatura del mar. Mitad mujer, mitad pez, arrastra su cuerpo con elegancia y belleza, llevando una mirada vacía, casi ausente. Su canto cautivador seduce a un joven y bello hombre, y su encuentro genera un manantial de sentimientos y reflexiones. Una obra que refleja la necesidad de la psique humana de lanzarse al vasto océano de la imaginación.

Por otro lado, este jueves, 24 de julio, a partir de las 10.00 horas en la sala Polisón se llevará a cabo la presentación de la colección 'Historia de la danza' de la editorial Mahali. Formada por cuatro ejemplares, el primero trata desde la Prehistoria hasta el siglo XX; el segundo está dedicado al siglo XX; el tercero a las Danzas urbanas, y el cuarto a la Danza tradicional en España. Asimismo, sus dos últimas ediciones se centran en la traducción de uno de los pioneros de la posmodernidad estadounidense, 'J. Rolland En movimiento. Fundamentos de ideokinesis para la educación del movimiento'; y el profusamente ilustrado 'La huella de la escuela bolera en el flamenco de la bailaora y pedagoga Ana Moya'. El acto estará presentado por la periodista Marta Carrasco y contará con la intervención de la directora general de la editorial, Carmen Giménez.

Programación

Jueves, 24 de julio

10:00 horas: en la sala Polisón tendrá lugar la presentación de la colección de 'Historia de la danza', de la editorial Mahali

20:00 horas: segunda semifinal de 'Danza en el Teatro' en el Teatro Principal de Burgos