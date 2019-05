Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 00:38 La novelista, ensayista y poeta norteamericana, es la octava mujer en recibir este galardón MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 15:13

Solo un matrimonio en el mundo, el que forman los escritores Siri Hustvedt y Paul Auster, puede ufanarse de que sus dos miembros hayan merecido el Premio de las Letras que otorga cada año la Fundación Princesa de Asturias. La escritora de origen noruego se hacía este miércoles con el galardón por su humanismo comprometido y feminista plasmado en un obra traducida a más de treinta idiomas y que «contribuye al diálogo entre las humanidades y las ciencias». Le llega a Hustvedt el galardón a sus 64 años y trece después del que recayera en Paul Auster, a quien conoció en una lectura de poemas en 1981, su marido desde 1982, y ganador en 2006.

La candidatura de Hustvedt había sido propuesta por Mauro Guillén y se impuso a otras 27 procedentes de 17 países. El jurado apuntó en el fallo como su obra es «una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras». «Incide en algunos de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante, desde una perspectiva de raíz feminista», destacaba el acta. «Y lo hace desde la ficción y el ensayo, como una intelectual preocupada por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea y la epistemología», agregaba el texto que leyó el director del Real Academia Española (RAE) Santiago Muñoz Machado.

Dotado con 50.000 euros, una escultura de Joan Miró, un diploma y una insignia que le serán entregados en otoño en Oviedo en un solemne acto presidido por los Reyes, el galardón reconoce «la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros». Hustvedt toma el relevo de la francesa Fred Vargas, galardonada el año pasado por su larga serie de novela negra.

Novelista, ensayista y poeta, experta en neurociencia y psicoanálisis, estudiosa e intelectual, Siri Hustvedt (Northfield, Minesota, EE UU 1955) es hija de madre noruega y padre estadounidense. Vivió con su familia en la ciudad nórdica de Bergen durante el curso académico 1967/68, y, tras un verano de intensa lectura en Islandia, decidió ser escritora. Así lo cuenta en un ensayo autobiográfico donde explica que desde entonces no paró de leer, escribir poesía y relatos cortos. Anticipos de un extensa obra científica y narrativa en la que aborda cuestiones fundamentales de la ética.

Polifacética

De perfil polifacético, se licenció en Historia y se doctoró en 1986 en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia. Lo hizo con una tesis sobre Charles Dickens en la que ya aparecen sus autores de referencia: Kierkegaard, Emile Benveniste, Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Freud, Lacan, Mary Douglas, Ricoeur o Julia Kristeva, entre otros. Hustvedt publicó en 1992 su primera y elogiada novela, 'Los ojos vendados', y con la tercera de sus siete obras de ficción, 'Todo cuanto amé' (2003), consiguió renombre internacional. Pero su primera publicación fue un poema en 'The Paris Review', y en 1982 publicó la colección de poesía 'Reading to You'.

Encadenó desde entonces ensayos y artículos en revistas académicas y científicas, como 'Contemporary Psychoanalysis', 'Seizure: European Journal of Epilepsy', 'Neuropsychoanalysis' y 'Clinical Neurophysiology'. Su colección de 32 conferencias y artículos pronunciadas y publicados entre 2005 y 2011, 'Vivir, pensar, mirar' (2013), es para el jurado «una muestra de su amplio y profundo aprendizaje en varias disciplinas». En estos textos desarrolla algunos de sus temas preferidos, relacionados con la literatura, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis y las neurociencias.

Muy interesada también por la pintura, ha impartido charlas sobre Goya en el Museo del Prado y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y ha publicado un volumen de ensayos, 'Los misterios del rectángulo' (2005). Otras obras suyas son 'El hechizo de Lily Dahl' (1996), 'Elegía para un americano' (2008), 'La mujer temblorosa o la historia de mis nervios' (2010), 'El verano sin hombres' (2011), 'Un mundo deslumbrante' (2014), 'Leer para ti' (2007), 'En lontananza' (1998) y 'Una súplica para Eros' (2005). Su últimos títulos son 'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres (2017) y 'Recuerdos del futuro' publicado hace tres meses.

Doctora honoris causa por la Universidad Stendhal de Grenoble (2015), en 2004 recibió el Premio de los Libreros de Quebec por 'Todo cuanto amé' y en 2012 el Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades por su labor investigadora y sus ideas sobre filosofía, neurociencia y psicología.

Muñoz Machado, presidente del jurado, destacó que Hustvedt escribe «desde posiciones muy valientes». La presentó como «una escritora completa desde todos los puntos de vista y con mucho recorrido» y subrayó su conocimiento de numerosas disciplinas científicas y «que mezcla con el humanismo».

El director de la RAE presidió un jurado integrado por Xosé Ballesteros, Xuan Bello, Blanca Berasátegui, Jordi Gracia, Lola Larumbe, Antonio Lucas, Carmen Millán, Rosa Navarro, Leonardo Padura, Pablo Remón, Laura Revuelta, Ana Santos , Íker Seisdedos, Diana Sorensen, Juan Villoro y Fernando Rodríguez Lafuente que actuó como secretario. Los Princesa de Asturias galardonan «la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional».

El de las Letras es el quinto de los ocho que se conceden este año, en que cumplen su trigésimo novena edición. Tras los concedido a dramaturgo británico Peter Brook –Artes–, al Museo Nacional del Prado –Comunicación y Humanidades–, al matemático e ingeniero estadounidense Salman Khan y la Khan Academy –Cooperación Internacional– y a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn –Deportes–. En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica y Concordia.