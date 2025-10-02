BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Auditorio de la Fundación Caja Círculo acogerá el recital. GIT

La soprano Alicia Amo interpreta 'Siénteme libre' este viernes en Burgos

El recital que inaugura el ciclo 'Literatura en Música con la Sociedad Filarmónica de Burgos, será en el Auditorio ElCírculo, a las 20:15 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:56

El recital 'Siénteme libre' con la soprano Alicia Amo y la pianista Natalia González inagura el ciclo 'Literatura en Música', programado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Sociedad Filarmónica de Burgos, este viernes, 3 de octubre, a las 20:15 horas, en el Auditorio El Círculo.

El concierto inaugural 'Siénteme libre'. Notas de poesía española parte de textos de Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández; recoge romanceros, coplas y poesía sefardí, conectando directamente con el estudio, difusión y resignificación de la literatura hispánica.

El recital se cierra con el estreno en la versión para soprano y piano de 'Tres poemas' de Miguel Hernández que el compositor Jesús Torres incluyó en su ópera 'Tejas Verdes'. El programa de este primer concierto incluye la interpretación de obras de García Morante, Guridi, Nin-Culmell, Obradors y Torres.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Sociedad Filarmónica de Burgos programan la primera de las tres actuaciones conjuntas integradas en el nuevo ciclo 'Literatura en Música', desarrollado conjuntamente por ambas instituciones en el marco de la nueva temporada musical 2025/26 que promueve la Sociedad Filarmónica de Burgos.

