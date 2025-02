J. Moreno Jueves, 27 de febrero 2025, 00:35 Comenta Compartir

A poco menos de una semana para comenzar la aventura en 'Supervivientes 2025', Laura Madrueño (Madrid, 38 años) asegura que va a vivir su tercera vez en Honduras «mucho más asentada» que las dos ediciones anteriores. La presentadora repite como presentadora desde la isla, en una nueva temporada del exitoso 'reality show' de Telecinco que se estrena el jueves 6 de marzo (22:00 horas), con Jorge Javier Vázquez tomando los mandos desde el plató de Madrid. Entre los primeros concursantes confirmados, Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Makoke o Almácor.

–¿Qué puede adelantar del 'casting'?

–A mí me gusta mucho que sea un 'casting' competitivo, que este lo va a ser. Que nos den juego, no solo en los juegos, sino también en el 'reality'. Tienen que ser personajes muy polifacéticos y también muy fuertes mentalmente para aguantar el reto. Yo creo que va a ser una gran edición, no lo dudo. Lo más bonito de 'Supervivientes' es vivir la evolución durante todos los meses de aventura. Y cómo evoluciona ese personaje, porque nunca sabemos por dónde va a salir el ser humano.

–Es su tercer año en la isla, ¿lo afronta de una forma diferente?

–Claro que lo afrontas de otra manera. Sigue siendo un gran reto, yo creo que el mayor reto profesional que puedo tener en la televisión, de momento. En la primera edición que hice fue un salto al vacío. El segundo pues también fue diferente, porque además tuvimos el cambio de productora y con él cambiamos muchísimas cosas del programa, con galas de cuatro horas prácticamente en Honduras en directo, que eso también cambió la dinámica del programa. Este año creo que va a ser mi primer año en el que vaya más asentada, no solo personalmente, sino también a nivel de que no haya otro nuevo cambio de productora ni de equipo. En ese sentido tengo también muchas ganas de vivirlo un poco más tranquila.

–¿Cómo se prepara mentalmente para irse tantos meses a Honduras?

–Las condiciones de allí no son fáciles y, sobre todo, es muy complicado mantener el contacto con la familia, porque con la diferencia horaria de ocho horas, cuando tú te estás levantando, yo me estoy acostando. En los días de gala no tienes tiempo de nada tampoco. Mentalmente estoy mucho más fuerte que el primer y segundo año, porque afortunadamente el cerebro humano va aprendiendo y asimilando. Además, me voy a Honduras con un petate de libros maravillosos y con muchas ganas de vivir la experiencia, que siempre sé que me va a cambiar.

–Su antecesora, Lara Álvarez, dejó 'Supervivientes', entre los motivos, por estar tanto tiempo fuera de España. ¿Se plantea esto a largo plazo?

–No tenemos la bola de cristal. La televisión es cambiante y no te lo puedo decir. Yo quiero disfrutar el momento y aprovechar esta gran oportunidad que tengo ahora. Presentar descalza y viendo peces aguja en el agua cristalina es un regalo, es durísimo, pero al final ya es algo que engancha mucho.

–¿Cómo es el regreso a España después de tantos meses en la isla?

–El año pasado llegué a casa y no me acordaba dónde estaban las tazas (risas). Estuve como durmiendo una semana, con un agotamiento extremo y luego es una sensación muy rara. Al final lo tienes que trabajar. El primer año es muy duro, sabes que necesitas unos días de adaptación, pero es raro todo. Hasta tu familia y casa te resulta extraña.

–¿Ha echado algo en falta en la maleta estando ya en Honduras?

–Quizás algún libro, algún recuerdo, alguna foto, pero más esas pequeñas cosas. En Honduras, una de las cosas que también he aprendido o que me ha enseñado esta experiencia es que no te hacen falta cosas. En la isla prácticamente no tenemos nada, incluso los regalos que nos hacemos entre los compañeros del equipo vuelven a ser un dibujo, vuelve a ser algo manual, vuelve a ser algo como mucho más especial, mucho más significativo que comprar cosas. De repente te vas y estás cinco meses trabajando allí. No nos vamos de compras, no tenemos tiendas, cambia tu vida de forma tan radical... Yo nunca he sido muy materialista, pero allí de repente te das cuenta de que las cosas que valen son otras.

–¿Cómo lleva su pareja esos meses de ausencia? ¿Irá a visitarle?

–Sí, y mis padres seguramente también vayan a verme, pero no sé cuánto tiempo estarán allí. Pero sí, mis padres lo llevan fatal la verdad. En 'Supervivientes' celebro mi cumpleaños y me pierdo el de mi padre, entre otras citas. También me pierdo la primavera, que es lo más maravilloso del mundo: o no puedo plantar en mi huerta.

– ¿Qué se lleva en la maleta para crear hogar tan lejos de su casa?

–Me llevo muchísimas cosas pequeñas, cosas de comida que nos gustan y que allí no encontramos; incluso mi taza, mi té japonés. Es que son olores, incluso de las cremas, que te recuerdan a casa.

–¿Sería una buena concursante de 'Supervivientes'?

–Creo que sí. A mí me encanta el mar, estaría todo el día en el agua, pescaría, aunque llevaría mal el hambre. Pero creo que pasaría ese mes de adaptación y sería feliz. La convivencia la llevaría mejor con los pelícanos. Quizás ese es mi punto débil.