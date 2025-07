Cuatro desnuda en 'Mis raíces' los recuerdos más íntimos de los famosos

M. Gallardo Jueves, 17 de julio 2025, 00:03 Comenta Compartir

«Conocer en profundidad a las personas que habitan detrás de una imagen pública pasa por saber de dónde vienen, compartir impresiones con las personas con las que crecieron y ahondar en los sueños y motivaciones que las han conducido a su presente». Con esta declaración de intenciones llega el nuevo programa de Cuatro, 'Mis raíces', en el que la presentadora de informativos Isabel Jiménez (Telecinco) cambia de formato para entregarse a un cara a cara íntimo con las caras más conocidas de la actualidad. El primer programa, que se estrena hoy a las 22.50 horas de la noche, contará con la actriz Blanca Romero como protagonista.

Creado en colaboración con la coproductora (Grupo PRISA) y NSN (Never Say Never), productora de la que es socio fundador Andrés Iniesta, 'Mis raíces' propone un viaje «emocional» a los orígenes de figuras populares del mundo del arte, el deporte, la moda o la política para comprender no solo por qué han llegado a ser lo que son, sino quiénes son realmente.

La nueva propuesta de Cuatro supone el debut de Isabel Jiménez como conductora de un programa de estas características, en el que tendrá que mostrar su faceta más cercana y empática para adentrarse en el universo más personal de cada invitado.

Además, el formato está planteado de tal forma que ahonda en el carácter personal del encuentro: prescinde de decorados para mostrar los escenarios reales vinculados al entorno vital de cada personaje, con una estética cinematográfica y naturalista.

La intención es construir la identidad auténtica de los protagonistas a través de conversaciones, no ya solo con ellos, sino con sus familiares y amigos. Esto dará, anuncian desde la cadena, «momentos de gran autenticidad, cargados de emoción, verdad y sentido del humor».

Andrés Iniesta, Vanesa Martín, Dulceida, Palomo Spain, Ana Peleteiro, Marta Sánchez y Carlos Cuerpo serán los protagonistas de las sucesivas entregas del programa. La primera de ellas tiene como protagonista a la modelo, actriz, presentadora, compositora y, sobre todo, madre, Blanca Romero.

La artista muestra ante Isabel Jiménez algunas de sus facetas más desconocidas en un primer programa en el que intervienen por primera vez en televisión sus padres y su hermana Tania y también su hija mayor, Lucía Rivera, entre otras personas de su círculo cercano.

El viaje comienza en Asturias, su tierra natal, donde se instaló después de dar a luz a su segundo hijo, Martín, buscando tranquilidad después de su ajetreada juventud. Junto a Isabel y Carmen, su mejor amiga de la infancia, ahora taxista, Blanca da un paseo por Pinzales y Aguda reviviendo algunos episodios y anécdotas de su niñez en el entorno rural.

Su vida con Cayetano Rivera

El programa reconstruye también su etapa como modelo adolescente, cuando con 17 años empezó a recorrer el mundo sola, desafiando convencionalismos y acumulando vivencias en lugares como Japón y Estados Unidos. Su excompañera de piso y también modelo, Lola Pérez Fernández, Miss Galicia 1997, comparte sus recuerdos de los años en los que compartía piso con Blanca en Madrid y Barcelona.

Con apenas 22 años, Blanca fue madre por primera vez y a los 26 se casó con Cayetano Rivera. Sus reflexiones por no haber estado suficientemente presente durante la infancia de su hija Lucía, que en gran medida fue criada por sus abuelos, y las comprensivas declaraciones de la joven, ofrecen uno de los momentos más emotivos del programa.

Héctor, su amigo de toda la vida, recuerda algunas vivencias que ilustran la faceta más divertida de Blanca, mientras que sus grandes amigas Sol y Julia hablan del papel que han desempeñado en su vida como refugio emocional y vÍa de escape de la protagonista. En la recta final del programa, sus padres, Rafael y Blanca, la visitan en su casa y protagonizan un entrañable momento al evocar la figura de su abuela, de quien Blanca ha heredado su fuerte carácter y su vena artística.