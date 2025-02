El gran «salto al vacío» de Manel Fuentes en Antena 3: «Me gusta arriesgar en la tele»

J. MORENO Sábado, 1 de marzo 2025, 00:03 Comenta Compartir

En cada ronda, cinco concursantes ponen a prueba sus conocimientos de cultura general y su valentía. El objetivo es simple: cruzar un imponente puente de cuarenta metros de largo respondiendo correctamente diez rondas de preguntas. En cada una de ellas se proponen varias afirmaciones, de las cuales deberán elegir la correcta saltando sobre la respuesta. Si responden mal, el suelo del puente se vence y caen al vacío: si es correcta, avanzan a la siguiente fase. Así es la original pero divertida mecánica de '¡Salta!', la adaptación española del concurso internacional 'The Jump' que se estrena este sábado (22:00 horas) en Antena 3, con Manel Fuentes como maestro de ceremonias.

En este proceso, el juego se va complicando en cada ronda hasta llegar a la final, en la que optarán a llevarse el premio máximo de 50.000 euros. En este formato tiene un papel fundamental el concursante que tiene el puesto de «controller», que elige el orden en el que los participantes juegan. Su reto es conseguir que el resto de concursantes le vayan despejando el camino para responder él correctamente en la ronda final. Estrenado en 2023 en RTL4, la mayor cadena de televisión comercial de Países Bajos, 'The Jump' se convirtió en un éxito de audiencias. La versión española, producida por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios, se rodó en los estudios de Talpa Studios en Ámsterdam.

Para Manel Fuentes, '¡Salta!' es un concurso en el que hay que estar pendiente «desde el minuto uno» porque es cuando se decide «algo crucial: el gran estratega del juego». El presentador catalán, también al frente de 'Tu cara me suena' en Antena 3, cuyo estreno está previsto en las próximas semanas con Bertín Osborne como concursante estrella, explica que con este formato se podrá jugar en casa, recalcando que el juego se va complicando porque el número de respuestas de las afirmaciones se van ampliando. Las opciones de caerse del puente, por lo tanto, aumentan. «De los 'tuits' más divertidos del programa era uno que decía que esto era como 'El juego del calamar', pero en la vida real», apostilla.

Fuentes destaca la heterogeneidad de los concursantes, con «bagajes culturales» muy distintos. «Creo que eso le da un punto democrático también al juego donde no solo el más listo va a ganar. A veces el más listo da con una respuesta, pero se bloquea, y aunque la sabe, no salta en ella», dice. «No es el 'cerebrín' el que seguro que va a ganar. En '¡Salta!' te das mucha cuenta de cómo de importante es la intuición», añade el comunicador.

Familia y lectura

Preguntado por cuál ha sido el salto al vacío que más grande ha dado en la pequeña pantalla, Fuentes señala que le gusta el riesgo en la tele. «Recuerdo siempre el día que le comenté a Xavier Sardá en 'Crónicas Marcianas' que quería imitar al rey Juan Carlos cuando no era emérito; retomar el 'Caiga quien caiga' después de la época de Wyoming o empezar 'La noche de Fuentes y Cía'», describe. «Creo que me gustan esos saltos controlados y muy trabajados», subraya. Volviendo al nuevo programa que presenta, Fuentes siente que con '¡Salta!' tiene la sensación de que van a hacer «algo que tiene recorrido». «Pero eso no lo sabemos. Cualquier programa nuevo siempre implica esas cosquillas en el estómago y a ver qué pasa», añade.

Manel acaba de terminar de presentar otro de los grandes concursos de Antena 3, 'Atrapa un millón', y se encuentra inmerso en las grabaciones de la nueva edición de 'Tu cara me suena'. Con '¡Salta!' viajó a Ámsterdam, donde se encuentra el gran plató de la versión original. «No vi nada de Holanda, ni he tenido tiempo para relajarme», cuenta.

Cuando no está en el trabajo, dice, le gusta leer y estar con la familia. «Hay muchos momentos donde sin duda mi vida es la profesional. Cuando estoy plenamente volcado en el producto intento ser lo máximo perfeccionista por respeto a la cadena, la productora, pero, sobre todo, por respeto al público al que nos debemos», agradece. ¿Y dónde se ve Manuel Fuentes en diez años? «Espero estar vivo. Eso es lo primero», bromea el presentador, que también reconoce que sigue siendo un apasionado de su trabajo y de la comunicación.

