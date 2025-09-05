BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La periodista Lourdes Maldonado. RTVE

Lourdes Maldonado, nueva presentadora de 'Informe Semanal'

La periodista guipuzcoana compaginará su labor en el 'Telediario fin de semana' con el veterano espacio informativo de TVE

J. Moreno

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:11

'Informe Semanal' se renueva para mantener la esencia de siempre. La periodista guipuzcoana Lourdes Maldonado será la nueva presentadora del buque insignia informativo de TVE, según ha podido conocer este periódico. Tomará el relevo de Lara Siscar desde este mismo sábado en La 1 (21:30 horas) y compaginará esta nueva faceta profesional con la conducción del 'Telediario fin de semana,' junto a Marc Sala.

Maldonado se suma así al extenso plantel de presentadores de 'Informe Semanal', en emisión ininterrumpida en TVE desde 1973. Por este espacio han pasado grandes nombres de la comunicación como Pedro Erquicia, Rosa María Mateo, Mari Carmen García Vela, Baltasar Magro y Ana Blanco. Incluso la reina Letizia se puso delante de sus cámaras, experiencia que recordó al felicitar al programa en 2023 con motivo de su 50 aniversario.

Fue Pedro Erquicia el periodista que recibió el encargo de ponerlo en marcha en apenas un mes. Se fijó en el '60 minutes' de la cadena estadounidense CBS con el objetivo de hacer reportajes desde todos los ámbitos informativos, aunque al principio se trataban pocos temas de política nacional. La censura del franquismo presionaba a RTVE, por lo que el equipo se las ingeniaba para abordar asuntos como el del divorcio o el del aborto.

'Informe Semanal', incluido en el Libro Guinness de los récords por el largo tiempo que lleva en emisión, ha sido una gran cantera de periodistas. Desde la pionera Carmen Sarmiento hasta otras reporteras como Elena Martí y Rosa María Calaf; o el inolvidable Miguel De La Quadra-Salcedo, entre otros, que también contribuyeron a construir la leyenda de un programa que es el más longevo de las televisiones europeas.

Vuelta a la tele

De esta manera, Maldonado vuelve por partida doble a la televisión pública tras pasar las dos últimas temporadas en la radio, al frente de 'Las tardes de RNE'. Su debut en TVE fue con 'Hablando claro', un programa matinal que se emitió en La 1, y anteriormente condujo la primera edición de 'Telenoticias' en Telemadrid.

Su trayectoria profesional en la pequeña pantalla se desarrolló principalmente en Antena 3, primero en el informativo territorial en el País Vasco (2000), si bien después se trasladó a Madrid para ponerse al frente de 'Antena 3 noticias' en fin de semana y, posteriormente, presentar la primera edición a diario junto a Vicente Vallés. Entre sus galardones, cuenta con una Antena de Oro y un premio de la Academia de la Televisión en la categoría 'Mejor presentadora de televisión'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
  2. 2 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  3. 3 Peluquería Facciolo renace con estilo: una nueva inauguración que marca tendencia
  4. 4 Tensión en la patronal de Burgos: Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE
  5. 5 Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda
  6. 6 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos
  7. 7 Herido el conductor de un patinete eléctrico en la colisión con un coche en Aranda
  8. 8 Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos
  9. 9 El alimento donado por agricultores de Burgos a ganaderías arrasadas por los incendios busca transportistas
  10. 10 Un tribunal descarta como accidente laboral el ictus de un trabajador ocurrido en el vestuario de la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Lourdes Maldonado, nueva presentadora de 'Informe Semanal'

Lourdes Maldonado, nueva presentadora de &#039;Informe Semanal&#039;