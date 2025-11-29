J. Moreno Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Unos meses alejado de la pequeña pantalla tras el final de 'Reacción en cadena' le han servido para «reflexionar» sobre su vida y pasar más tiempo con su familia. El presentador Ion Aramendi (San Sebastián, 48 años) conduce en la noche de los domingos 'Gran hermano. El debate', la segunda gala semanal del veterano 'reality' de Telecinco.

-Ha estado un poco de parón tras 'Reacción en cadena'. ¿Qué ha hecho?

-Este tiempo me ha servido para reflexionar sobre mi vida, y he estado superfeliz. Al principio estaba, como siempre pasa cuando te quitan un programa, un poco cabreado con la vida, porque dejas de hacer una rutina que llevas durante dos años y medio. Estás las dos primeras semanas dándole vueltas pero luego ese tiempo se ha convertido en felicidad absoluta para poner los pies en la tierra, estar con mi familia y disfrutar del tiempo libre. También para ver todo desde fuera como espectador.

-¿Qué conclusión ha sacado de esas reflexiones?

-La vida a veces va mejor y a veces va peor, o va peor o no va, pero lo importante es que tengo una familia maravillosa, que tengo unos amigos increíbles. Poder disfrutar de mis hijos, que son muy pequeños, me ayuda también a salir de lo que es la televisión, de sentirme como importante y de que me reconozca todo el mundo por la calle. De que te creas que eres alguien cuando no eres nadie. He podido volver a ser Ion el padre de familia: el que les recoge en el colegio, que está pendiente del basket de uno, de la clase de patinete del otro. También he disfrutado mucho del ocio con mi mujer y me lo estoy pasando bomba. Y ahora que me toca volver a currar.

-¿Cuánto se implica en 'Gran hermano'? Mercedes Milá decía que veía el canal 24 horas en directo de manera compulsiva.

-Es cierto que Mercedes Milá tenía una gran implicación. Yo no tengo tiempo material para tanto, pero mi implicación es absoluta. Todo lo que pueda ver del 24 horas, que es como uno capta realmente la esencia de los concursantes, lo veo. Me implico mucho porque me gusta. No a nivel emocional con los concursantes para intentar mantener la distancia, pero sí con el formato.

-Volviendo a la situación actual de la tele, también de Telecinco, ¿por qué cree que cuesta recuperar la confianza del público?

-Si lo supiera estaría probablemente con una corbata haciendo de jefe. No tengo ni la más remota idea. Creo que, como en la vida, todo es cíclico. Hay ciclos que son muy buenos, y Telecinco ha tenido un ciclo vital de más de una decena de años. El canal ha sido líder absoluto y cualquier cosa funcionaba. Ahora no estamos en ese momento, sino en otro más complicado. Atresmedia y RTVE lo están haciendo fenomenal. Nosotros estamos en el proceso primigenio de volver a plantar semillas, de intentar generar otra vez el cariño de la gente, pero eso es un trabajo muy arduo, muy lento y muy costoso. Por esfuerzo, por ganas y por intención que no se diga. Mediaset está poniendo toda la carne en el asador con sus mejores mimbres. Es el rey de los 'realities', no nos vamos a engañar.

-¿Echa de menos 'Reacción en cadena'?

-Me consta que el público lo echa de menos. Yo intento no apegarme demasiado. Hay que mirar hacia adelante. 'Reacción en cadena' ha sido un programa precioso. Ha dejado una huella muy bonita en mi persona y también en mucha gente. Y me quedo con eso, con lo bonito que me ha dejado. Espero que vengan otras cosas. Y si no, que vuelva (risas).

-¿Qué pudo fallar en la última etapa de este concurso?

-Desde mi humilde opinión, y una vez que he tenido tanto tiempo de reflexión, creo que no dimos con la tecla para sustituir a los Mozos de Arousa. No conseguimos volver a retomar el pulso de encontrar un equipo como ellos.

-¿Mantiene el contacto con ellos?

-De manera informal en los cumpleaños, en Navidades y todas estas cosas, sí. Si les hacen una entrevista y me mencionan, les escribo. Cuando yo les menciono, como ahora, también me suelen mandar un mensaje. Les va de cine y tienen pasta.

Soñar con el 'Un, dos, tres'

-¿Es el directo el futuro de la tele lineal?

-A mí me fascina hacer directo. Un informativo grabado no puede ser, un programa de actualidad grabado no tiene ningún sentido. Todo lo que sea directo siempre es bienvenido. Y luego lo que esté muy bien currado como 'La isla de las tentaciones'. Por su capacidad y por su manera de grabarse es muy complejo que sea directo, porque ya sería una locura.

-¿Tiene en mente algún formato que le gustaría presentar?

-No los voy a decir, pero ojalá. Son formatos que todavía no se han hecho y que a lo mejor me gustaría hacerlos. También otros del pasado como 'El tiempo es oro'. Lo presentaba Constantino Romero y había que responder a una pregunta. No había inteligencia artificial, solo enciclopedias donde buscar. A mí y a mi familia nos fascinaba. 'Si lo sé no vengo', que lo presentaba Jordi Hurtado, nos hacía mucha gracia. Hablo de cosas muy viejas pero, ¿quién no ha soñado con presentar el 'Un, dos, tres'? Bueno, yo con trabajar y que me dejen hacer lo que pueda, feliz.