RTVE presenta a los candidatos del Benidorm Fest 2026

El 10 de febrero de 2026 tendrá lugar la primera semifinal; el 12 de febrero, la segunda, y el 14 de febrero se decidirá quién representa a España en Eurovisión

I. C. Roncal

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:45

Mientras Eurovisión dilucida aún si Israel podrá competir o no en el certamen, en RTVE van dando los pasos necesarios para una nueva edición del Benidorm Fest, el festival que desde el año 2022 decide quién será el representante de España en la competición

Nuevamente, serán 18 las nuevas candidaturas que pelearán para conseguir el pase directo a Eurovisión en esta quinta edición. El 10 de febrero de 2026 tendrá lugar la primera semifinal; el 12 de febrero, la segunda, y el 14 de febrero se decidirá quién representa a España en Eurovisión.

