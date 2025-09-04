'Supervivientes All Stars', la segunda oportunidad para catorce famosos en el 'reality' más exigente Telecinco estrena la nueva temporada de este programa, que vuelve a reunir a concursantes anteriores. Gloria Camila, Sonia Monroy o Adara, entre los regresos

J. Moreno Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:02 | Actualizado 00:27h.

Catorce famosos volverán a tener una segunda oportunidad en Honduras. Pero al regreso a los Cayos Cochinos no se lo pondrán fácil. No habrá ni arroz, ni latas, ni lentejas para sobrevivir los primeros días de aventura, que podrían verse además seriamente agravados por fuertes tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de huracanes en el Caribe, que tiene en septiembre y octubre sus meses más intensos. Así arranca la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', estreno este jueves en Telecinco (22:00 horas), con más condiciones al límites, donde el polifacético Jorge Javier Vázquez repetirá también como maestro de ceremonias desde Madrid y Laura Madrueño hará lo propio desde la isla.

Producido por Mediaset en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el 'reality' de supervivencia premiará con 50.000 euros al ganador final. Según explica la cadena, el concurso volverá a girar en torno a la figura de Poseidón, «que tomará el control de los cayos hondureños con nuevos enigmas, incógnitas y retos» para los 'all stars', que afrontarán más de 60 juegos que «pondrán a prueba sus capacidades físicas y su habilidad mental y dinámicas clásicas que les podrían aportar recompensas que alivien la dureza de su día a día».

Desde 'Supervivientes 2011' regresa a la isla la 'influencer', modelo y madre de uno de los hijos de Kiko Rivera, Jessica Bueno, de quien se enamoró durante su participación en esta aventura, en la que llegó hasta la recta final. «En mi primera edición de 'Supervivientes' visteis a la Jessica niña. Ahora vais a conocer a una mujer que está más fuerte que nunca», avanza.

Del helicóptero al agua también volverá a tirarse Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Lo hará, eso sí, sin su expareja Kiko Jiménez, con la que participó en 2017. «Ahora me enfrento a esta aventura sola y mucho más fuerte», asegura la colaboradora de televisión, para añadir después que si ganara el premio del programa «lo invertiría en la educación de la hija de mi hermano José Fernando y Michu». De esa edición regresa además el 'extronista' Iván González. «En mi edición, físicamente no había quien me tosiera; ahora vuelvo también preparado mentalmente. Tengo una conversación pendiente con Gloria Camila para solucionar las cosas. Si quiere firmar la paz, bien; si no, me tendrá en contra», adelanta.

Una de las grandes 'supervivientes' más recordadas por el público, la cantante y actriz Sonia Monroy, buscará una segunda oportunidad tras quedarse a las puertas de la victoria: «Fui la ganadora moral de 'Supervivientes 2011' y no voy a decepcionar a mis fans, que desde entonces quieren verme con el cheque». Igualmente, la concursante de 'reality' Adara Molinero afronta su tercera experiencia en Honduras después de abandonarla el año pasado. «Voy con miedo a la aventura, pero pienso implicarme al máximo porque a la tercera sí que va la vencida», comenta. Esta vez, también concursará con su madre Elena Rodríguez.

De 'Tentaciones' a 'SV'... de nuevo

Entre los concursantes repetidoras está Fani Carbajo, quien saltó a la fama tras su paso por la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones', experiencia que le abrió las puertas de 'SV 2020'. «Sé que esta experiencia va a ser inolvidable, pero también muy dura porque me voy a perder el primer cumpleaños de mi hija. Pienso darlo todo por ella y regresar siendo la ganadora de esta nueva edición», asegura. Desde los fogones llega el chef Carlos Alba, que abandonó su participación en el 'reality' en 2021 por una lesión: «Estoy dispuesto a vivir esta nueva oportunidad al máximo y llevarme bien con mis compañeros», confiesa. Tendrá como rival a otra compañera de las cocinas, Miri Pérez-Cabrero. «No me gusta la gente que me manda y no sé quedarme callada. Que tengan miedo ellos», avisa.

De la última edición regresa el periodista y colaborador de televisión Kike Calleja, «No me pienso callar nada y estoy dispuesto a desenmascarar a las personas falsas», avanza. El finalista de 'Supervivientes 2024, Rubén Torres; el exnovio de Isa Pantoja, Alejandro Albalá, los 'influencers' Noel Bayarri y Tony Spina cierran el casting de esta segunda temporada.