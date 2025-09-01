Telecinco cae a su peor audiencia en agosto desde el inicio de sus emisiones Cierra el verano con un 8% de cuota de pantalla, lejos de Antena 3 y La 1, que repiten liderazgo y segunda posición respectivamente

Telecinco enfila la nueva temporada televisiva con un verano para olvidar, en lo que se refiere a las audiencias. La de Mediaset cerró agosto con un 8% de cuota de pantalla, su segundo peor dato en este mes en el que el consumo cae habitualmente por el descanso estival. Habría que remontarse a 1990, cuando la cadena inició sus emisiones, para encontrar un dato todavía peor para el canal. En comparación con el mismo periodo mensual del año pasado, pierde seis décimas y se aleja notablemente de sus competidores más directos: Antena 3, que con un 12,2% de 'share' lidera por décimo tercer mes consecutivo, y La 1, cuya media mensual se ha quedado en el 10,4%, consolidando la 'medalla de plata'. Hasta el conjunto de las televisiones autonómicas (8,7%) lograron vencer a la cadena de Fuencarral en el final del verano.

La espera de la llegada a septiembre se le hizo larga a Telecinco, donde sólo contó con 'First dates' (se trasladó de Cuatro a la cadena principal para elevar el 'share') entre sus aciertos veraniegos. La nueva temporada arrancará oficialmente este jueves, 4 de septiembre, con el regreso del programa con más tirón dentro de la parrilla de Mediaset: 'Supervivientes All Stars'. Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de las galas, mientras que Laura Madrueño regresará para ser la capitana desde Honduras. A partir del lunes 8, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat se pondrán al frente de la mañana y la tarde en Telecinco, respectivamente. Dos apuestas con las que el canal intentará elevar sus discretos registros de audiencia.

Por regiones, Antena 3 es la televisión más vista en Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia y Andalucía. La 1, en cambio, gana en Baleares, Madrid, País Vasco, Navarra y 'Resto', pero la autonómica TV3 es la cadena favorita en Cataluña, según datos de la consultora Barlovento Comunicación. Asimismo, la de Atresmedia vence entre el público femenino, en los grupos de edad de 13 a 44 años y de más de 65 años, así como en el 'Target comercial'. La cadena pública, sin embargo, lidera en hombres y en el grupo de 45 a 64 años.

Entre las ofertas más competitivas de Antena 3 repitieron los incombustible concursos 'Pasapalabra', que promedió en agosto un 20,5% y 1.423.000 espectadores; o 'La ruleta de la suerte', el programa de entretenimiento más visto del verano, con la mayor cuota de toda la televisión (22,3% y 1.531.000). También la serie diaria 'Sueños de libertad' enganchó a más de 1,1 millones de televidentes, un 13,9% de la audiencia. Además, el informativo de la primera edición de 'Antena 3 Noticias' del 18 de agosto fue la emisión más vista del mes, con 2.067.000 espectadores y un 22,9% de cuota.

Los aciertos de La 1 están en la franja matinal, con su mejor registro en este tramo horario desde hace 17 años. 'La Hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo, afianzó su liderazgo con un 20,5% en La 1 y Canal 24 horas y revalidó su mejor cuota histórica. Por su parte, 'Mañaneros 360', conducido por Adela González y Javier Ruiz, repitió como líder al promediar un 13,3%, su mejor marca desde el estreno. 'El Grand Prix del verano' también cerró con grandes registros (12,3% y 909.000 seguidores en lineal) y 'Dog House', de Chenoa, se convirtió en uno de los aciertos de la temporada estival (10% de cuota, 703.000 seguidores).

En la parte baja de la tabla, laSexta y Cuatro pelearon una particular batalla ajustada en el mes, que se saldó con la victoria del canal verde (5,5%) frente al de Mediaset (5,3%). A su vez, La 2, con 3,3%, consiguió su mejor agosto en tres años. FDF (2,9%), Energy (2,9%) y Trece (2,1%) encabezaron el ranking de las temáticas TDT. Asimismo, cada persona en España ha dedicado un promedio de 138 minutos (2 horas y 18 minutos) al día a ver la televisión tradicional este mes, lo que supone siete minutos menos con respecto a hace un año.