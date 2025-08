J. Moreno Martes, 5 de agosto 2025, 00:21 Comenta Compartir

Acompañó a la audiencia durante casi dos décadas en la sobremesa con su papel de Manolita en 'Amar es para siempre' y 'Amar en tiempos revueltos', pero ahora asume un nuevo reto como presentadora. La actriz Itziar Miranda (Zaragoza, 47 años) se pone al frente de 'La pirámide', el concurso de La 1 (de lunes a viernes a las 19:15 horas) en el que la asociación de palabras puede hacer ganar al concursante un premio de 100.000 euros. El formato, producido por RTVE en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), es la adaptación del histórico programa de Sony Pictures Television 'The 100.000 Pyramid'.

-¡Menudo cambio de registro! ¿Cómo surgió la oportunidad?

-Me encantan los concursos. Son formatos que me parecen muy bonitos para ver en familia. A mí me gustan también mucho los juegos de mesa y mi hermano es un loco de estos juegos. Manifesté un día, por casualidad, que me encantaría presentar un concurso y justo tenían este formato. A alguien se le encendió la bombilla y me presenté a un casting, en el que me eligieron. Ha sido un proceso superbonito, un regalo caído del cielo, porque estos formatos me encantan.

-¿Qué ha descubierto como presentadora?

-Que soy más vacilona de lo que creía. A veces tengo que decir que estoy de broma, que a nadie le siente mal. Pero es que es tan divertido este programa, que genera ese humor y complicidad. Siempre hay dos jugadores que se quedan y el tercero se elimina, lo que hace que seamos un poco como una comunidad de vecinos en la que sabemos un poco de la vida de cada uno. Cada día descubres un poco más de los concursantes y eso genera mucho vacile.

-El público la va a descubrir tal y como es, y no a través de un personaje de ficción.

-Eso es algo que me encanta, aunque es verdad que he tenido mucha suerte con mis personajes. Por supuesto, está el de Manolita de 'Amar...', pero pronto veréis a Begoña, a la que interpreto en 'Entre tierras', que es un personaje muy tierno y símbolo del pueblo; o también Brianda, de 'Física o Química: La nueva generación', que tiene muy mala leche y que ya iremos descubriendo el motivo en otras temporadas. Pero que de repente me vean a mí tal y como soy, me parece muy bonito también.

-¿A qué retos se ha enfrentado con 'La pirámide'?

-El rigor, porque en los concursos hay que ser muy rigurosa. Vengo del mundo de la interpretación, soy muy emocional, de tenerlo todo a flor de piel, de decir lo que siento o pienso, pero en este formato toca ser rigurosa. En eso tengo que agradecérselo a Elías Segovia, el director del programa, que ha estado en casi todos los formatos míticos que conocéis como '¿Qué apostamos?' o 'El precio justo'. Tiene un carácter que me transmite serenidad y he aprendido mucho de él. En los concursos se necesita rigor porque los participantes se juegan dinero y puede ser su salvación, más en estos tiempos de incertidumbre que vivimos. Y también hay que ser empáticos con todos.

-Se enfrenta a otros concursos como 'Pasapalabra' o 'Agárrate al sillón'. ¿Cómo va a vivir la competencia?

-Llevo 30 años haciendo televisión y nunca me ha importado la competencia. Considero que eso es algo que sólo compete a los directivos de las cadenas y a la gente que tiene que defender un formato. Yo sólo me encargo de hacer bien mi trabajo.

La única mujer

-Es la única mujer que presenta en 2025 un concurso diario en la tele nacional.

-Eso me supone también un honor. Es importante que haya mujeres al frente de concursos diarios. He luchado por la igualdad en diversos ámbitos, como mi colección de cuentos protagonizados por personajes femeninos o apoyando a la Selección femenina de fútbol. Desde 2015, tengo mi colección de narraciones sobre las grandes mujeres de la historia, hablando de feminismo en muchos colegios. Estamos evolucionando, aunque queda trabajo por hacer, por supuesto.

-¿Qué haría con los 100.000 euros del premio de 'La pirámide'?

-Viajar e invertirlo en educación. Afortunadamente, gracias a mis años en 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre', la parte de la vivienda la tengo un poco más controlada. Ese es un tema de gran preocupación en nuestro país en el que todavía creo que queda mucho por hacer.

-Comentó que el plató de 'La pirámide' es el mismo en el que grabó la serie 'Periodistas'. ¿Qué ha sentido al pisarlo?

-Han pasado casi 30 años, es mucho tiempo. Me ha hecho recordar cuando me vine a Madrid en 1997. Fue mi primer plató y creo que me dio mucha suerte. En aquel momento estaba muy ilusionada, pero no había tenido la oportunidad de pasar más allá de los castings. Recuerdo que tenía una trama con Belén Rueda y estaba muy nerviosa. Yo dije: «Es que no sé hacer series, sólo castings». Esa frase me la han recordado mucho después.