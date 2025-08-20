BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El austríaco Johannes Piestz se hizo con el triunfo en la última gala de Eurovisión. Afp

Viena será la sede de Eurovisión 2026

La final de la setenta edición del certamen se celebrará el 16 de mayo en el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:07

La final del 70º Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará el 16 de mayo de 2026 en Viena. El certamen tendrá lugar en el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria, con semifinales a principios de la misma semana, el martes 12 de mayo y el jueves 14 de mayo, según ha informado Eurovisión.

Ésta es la tercera ocasión en la que Austria acoge la celebración de Eurovisión. La primera ocasión fue en 1967, tras la victoria de Udo Jürgens con 'Merci Chérie' en 1966. También albergó la 60ª edición del Festival en 2015, tras la victoria de Conchita Wurst en 2014 y ahora albergará la 70ª edición en 2026.

La capital de Austria fue elegida para recibir a las delegaciones de las emisoras públicas participantes tras un competitivo proceso de licitación de ciudades que examinó las instalaciones del lugar, la infraestructura local y la capacidad para albergar a miles de delegaciones visitantes, equipos, fans y periodistas de todo el mundo, entre otros criterios.

Según recoge Europa Press, el director del festival, Martin Green, ha destacado la reputación de Viena para organizar le certamen. «Fue una de las ciudades más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en la ciudad anfitriona perfecta», ha argumentado Green que se ha mostrado convenido de que será «una celebración musical espectacular que resonará en todo el mundo.

El Alcalde de Viena, Michael Ludwig, ha expresado también el orgullo de Viena al conventirse en la ciudad anfitriona de «uno de los eventos más grandes del mundo».

«Presentamos un paquete integral convincente con una enorme capacidad de alojamiento, una infraestructura excelente y una amplia experiencia en la organización de eventos internacionales», ha argumentado. «Tendremos un gran mayo juntos; estoy convencido de ello», ha añadido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre y una menor, heridos tras salirse de la vía con la moto en Burgos
  2. 2 Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos
  3. 3 Herida una mujer tras colisionar con un camión en Burgos
  4. 4 Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales
  5. 5 Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios
  6. 6 Herido grave un motorista tras chocar contra una grúa parada en Burgos
  7. 7 54.000 euros para subvencionar la transferencia de cuatro negocios rurales de Burgos
  8. 8 Ceferina Tobar, la centenaria que ha reunido a un pueblo de Burgos para celebrar su 100 cumpleaños
  9. 9 La jueza «no cometió delito» en el intento de traslado de las monjas mayores de Belorado
  10. 10 El bello paraje de Burgos que pretenden recuperar para uso público en las Loras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Viena será la sede de Eurovisión 2026

Viena será la sede de Eurovisión 2026