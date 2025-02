Miguel Lorenci Madrid Martes, 25 de febrero 2025, 17:46 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Ecos, gruñidos, silbidos, cánticos, gorgoritos, trinos, rugidos, martilleos, quejidos, graznidos, estornudos, golpeteos, salpicaduras, tragos, gorgoteos... Todos estos sonidos conforman en el rico universo sonoro de la 'performer' catalana Laia Estruch (Barcelona 1981). Una creadora que da tanta importancia a la voz y al sonido como a las materias con las que los mezcla en unas grandes y coloristas esculturas ligadas a ruidos, voces y acciones.

El museo Reina Sofía reúne todas las instalaciones de Estruch desde 2011 en las que estallan los sonidos frente a los silencios, que se despliegan y ligan a grandes piezas de cerámica, poliéster o metal que conforman el marco matérico de sus performances y su «laboratorio escénico».

En cartel hasta el uno de septiembre, 'Hello everyone', comisariada por Max Andrews y Mariana Cánepa, integra por primera vez en un único espacio toda la obra performativa y escultórica de la artista. Una obra creada desde el 2011 hasta hoy, integrada por primera vez en una única sede, y que, como una suerte de parque de juegos infantiles, incluye junto a su obra sonora vídeos, obra gráfica y partituras visuales.

Pieza de Laia Estruch. Muso Reina Sofía

«Es la artista más importante de su generación en España», dice de Estruch Manuel Segade, director del Reina Sofía. Una presentación que emocionó casi hasta las lágrimas a la creadora, para quien «es muy difícil ser artista en este país». Tanto, «que es increíble que sigamos trabajando», dijo.

Ensayos escénicos

Sus comisarios la han concebido la muestra en parte como «una retrospectiva» y en parte como un «almacén transitable», que de prueba de la amplitud de la investigación y los registros de Estruch a lo largo de los últimos quince años. Son veintisiete obras que se presentan como una nueva y totalizadora instalación que ofrece una mirada comprensiva sobre el imaginario del artista.

«Con mucho color, muy plástica, muy industrial y muy ligada a la arquitectura, esta exposición es como un archivo que se despliega en la sala, con gesto de almacenaje más que de escenario, para mostrar la belleza de las piezas en sí, sin necesidad de estar activadas», explica la artista.

Sus esculturas van de los aparatos metálicos a los neumáticos inflables, las lonas y cortinajes gigantes, hasta formas textiles y de materiales plásticos con las que interactúa el espectador. Ella asegura que son los escenarios sensoriales de sus «ensayos escénicos». Con todo, algunas son «piezas dormidas» que se exhiben «como si estuvieran almacenadas».

Altavoces

Junto a los elementos escultóricos se han instalado siete altavoces que reproducen grabaciones de performances y composiciones musicales originales «que son la banda sonora multicanal de la muestra». También incluye un compendio de videoclips que hace de tráiler de todas las piezas en un vídeo que se muestra el inicio del recorrido.

Ampliar Una de las mayores instalaciones de la muestra de Estruch. Mueso Reina Sofía

«La voz es para mí otro cuerpo, el más performativo que conozco, porque nace y muere en cada exhalación; es un cuerpo muy espiritual. Esta es una investigación en torno a la voz como cuerpo performativo que cuesta capturar, que saca las voces que desconocemos, que es algo que atraviesa mi creación», asegura Estruch que actuará en varias ocasiones durante la exposición

«La performance te da una energía que debes ir generando tú, pero a veces algo que no sabes que es te agarra y vas sola. Esto lo he descubierto con 'Hello everyone'», explicó Estruch. «Esta vez no me subiré encima de mis piezas, sino que las atravesaré con una performance que se llama 'Mix', que también es una acumulación de todas las voces con las que he trabajado y que edito en directo», aseguró.

Estruch en una de sus performances. Museo Reina Sofía

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, Estruch amplió estudios en la Cooper Union de Nueva York , especializándose en performance y arte sonoro. Contó como en su primer día de clase, al mostrar cómo trabajaba con su voz, su profesora se rio de los sonidos, graznidos y susurros que produjo y que son hoy parte integral de su obra.

Estruch ha celebrado muestras individuales en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (2023), en el Spirit Vessel (2022), en la fundación Joan Brossa de Barcelona (2021) en la Capella de Sant Roc de Valss (2019) y en la Fundación Joan Miró en Barcelona (2019).

