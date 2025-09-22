Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto
El entrenador madrileño de 56 años reemplazará a Sergio Scariolo al frente del equipo nacional
C.P.S.
Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:31
Chus Mateo será el nuevo seleccionador. El entrenador (Madrid, 1969), que dejó de entrenar al Real Madrid en junio, es el técnico elegido por la FEB para sustituir a Sergio Scariolo al frente del equipo nacional.
