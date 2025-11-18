BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La revolución obligada de Chus Mateo ya está en marcha

Lluis Costa y Great Osober, debutantes en una ventana marcada por las ausencias obligadas de jugadores que compiten en la Euroliga y en Estados Unidos

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:05

Aunque en septiembre se produjo el emocionado adiós de Sergio Scariolo como seleccionador nacional de baloncesto y posterior el nombramiento de Chus Mateo, hasta este martes el exentrenador del Real Madrid no ha ofrecido su primera convocatoria para las ventanas de clasificación a la Copa del Mundo de 2027. Una lista que deja muchas novedades con respecto a las últimas de Scariolo. El motivo de tanto cambio, más allá del gusto personal del nuevo seleccionador a la hora de elegir, son las numerosas bajas por las ausencias obligadas de jugadores que compiten en la Euroliga y la NBA.

Las grandes incorporaciones son las de los debutantes Lluis Costa, veterano base de 32 años que destaca en el Covirán Granada, y Great Osobor, ala-pívot que también posee la nacionalidad británica y que juega en el Basket Sciencie City Jena de la Bundesliga alemana. Sobresale también la presencia de Álvaro Cárdenas, base del del Peristeri que puede estrenarse en un partido oficial tras participar en algún amistoso con Scariolo. Un equipo renovado en el que el Alberto Díaz, base del Unicaja, es el capitán y el que más internacionalidades tiene con 51.

Para esta ventana, y también para las de febrero, Chus Mateo no podrá contar con jugadores de la Euroliga ni tampoco con los que están en la NBA, como Hugo González y Santi Aldama, la G League, como Eli Ndiaye, o los que juegan en la NCAA, casos Aday Mara, Mario Saint-Supery o Baba Miller. Las numerosas y obligadas ausencias hacen que tan solo Santi Yusta sobreviva del equipo que jugó el pasado Eurobasket.

Chus Mateo ofreció esta primera lista en Tenerife, donde España jugará el segundo partido del próximo calendario ante Georgia, el domingo 30 de este mes. Antes, el jueves 27, se medirá a Dinamarca, en Farum, el jueves 27. En este grupo también compite Ucrania. La lista la conforman 14 jugadores, además de los invitados Miguel González (Casademont Zaragoza) y Miguel Allen (Joventut), y tendrá que descartar a dos de ellos en cada uno de los dos partidos.

La primera lista de Chus Mateo

Izan Almansa (Real Madrid): 4 internacionalidades

Francis Alonso (Río Breogán). 5 internacionalidades

Pep Busquets (Bàsquet Girona): 3 internacionalidades

Álvaro Cárdenas (Peristeri BC). 1 internacionalidad

Lluis Costa (Coviran Granada): sin internacionalidades

Alberto Díaz (Unicaja): 51 internacionalidades

Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos): 14 internacionalidades

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife): 44 internacionalidades

Fran Guerra (La Laguna Tenerife): 14 internacionalidades

Great Osobor (Science City Jena): sin internacionalidades

Oriol Paulí (Hiopos Lleida): 13 internacionalidades

Álex Reyes (BAXI Manresa), 1 internacionalidad

Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria): 11 internacionalidades

Santi Yusta (Casademont Zaragoza): 25 internacionalidades.

Invitados: Miguel González (Casademont Zaragoza) y Miguel Allen (Joventut).

