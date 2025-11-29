Defensa y ritmo: las armas del San Pablo Burgos para derrotar a Soria El conjunto cidiano y el Club Balonmano Soria se enfrentan este domingo, 30 de noviembre, a las 12:00 horas, en El Plantío

El UBU San Pablo Burgos afronta este domingo, 30 de noviembre, a las 12:00 horas, una nueva prueba de fondo en El Plantío, donde recibirá al Club Balonmano Soria en un duelo de realidades opuestas. Los burgaleses, asentados en la tercera plaza de la clasificación con 15 puntos, a solo uno del liderato, quieren prolongar su buen momento y añadir una victoria más que les mantenga en la pelea directa por los puestos de privilegio. Por su parte, Soria, recién ascendido y actualmente en el 13.º puesto con 6 puntos, acude herido después de caer en su pabellón por la mínima ante el Cisne (31-32) y con la urgencia de escapar cuanto antes de la zona baja.

Este buen momento en la clasificación apuntalan las aspiraciones del equipo: «La aspiración está clara, que los puntos y los partidos de casa se queden en casa. Es fundamental para un equipo que quiere luchar por el ascenso a Asobal que todos los partidos de casa pasen por conseguir dos puntos y que nadie se lleve puntos de aquí», ha señalado el técnico Samuel Trives que ha puntualizado que para que esto suceda: «Debemos seguir mejorando a nivel defensivo. Creo que hemos dado un salto de intensidad, de calidad y de contundencia defensiva, pero todavía nos falta mucho. Estamos teniendo segundas partes muy buenas, pero en el inicio de los partidos estamos fallando en demasiadas ocasiones claras. Hay que reducir las pérdidas de balón, mejorar un poquito la eficacia ofensiva y sobre todo que la defensa siga creciendo».

El equipo cidiano llega a este encuentro tras su solvente victoria a domicilio por 26-32 en la última jornada frente al Trops Málaga, una muestra de madurez competitiva fuera de casa que sirve de impulso de cara a un partido trampa. La visita del conjunto soriano traerá consigo un foco inevitable: Marcos 'Marquinhos' Vinicius Braga, máximo goleador de la competición y gran referente del equipo amarillo. El lateral derecho brasileño promedia más de 8 goles por partido, lleva cerca de 90 tantos en lo que va de liga, y es el faro ofensivo de Soria, además de un rostro bien conocido en Burgos ya que defendió los colores cidianos en la temporada 2020/21. Su regreso a El Plantío añade un matiz especial a un partido donde su capacidad anotadora será una de las grandes amenazas para la defensa local.

Pese a su posición en la tabla, Soria ha construido un bloque aguerrido que se apoya en la inspiración de Marquinhos y en el trabajo de piezas importantes como Henrique Petter Solenta o Sergio Sarasola en el lateral izquierdo. Además, han emergido hombres como Martín Santano -autor de 8 goles en la última jornada- que demuestran que el peligro soriano no se limita a un solo nombre. El equipo amarillo cuenta con un poderoso trío de pivotes (Martín Delfini, Benjamín Illesca y Rubén Etayo), capaces de cargar el juego interior y castigar cualquier desconexión defensiva. Su portería, con Eric Roberto, Felipe Ignacio García y Francisco Revuelta alternándose bajo palos, combina juventud y rendimiento, aunque la irregularidad ha sido hasta ahora su principal escollo.

En palabras de Trives «Soria tiene jugadores de primera línea con mucha experiencia. Todo el mundo destaca siempre a uno o dos, pero creo que lo peligroso de Soria es el bloque», unas palabrasa que ratifica el jugador Marcos García: «Aunque está teniendo algunos desaciertos en sus finales de partido, los sorianos siempre luchan cada partido hasta el final. Es un equipo que va a dar muchos quebraderos de cabeza a muchos equipos».

Para el UBU San Pablo Burgos 2031, el choque también guarda una historia de reencuentros: Marcos García, uno de los fichajes de esta temporada, vivió cinco campañas en Soria. Su crecimiento como lateral izquierdo y su encaje en el sistema cidiano le han convertido en una pieza valiosa para el ataque burgalés, y su experiencia frente a su antiguo club aporta un conocimiento añadido que puede resultar clave en el planteamiento defensivo.

Soria llegará sin nada que perder y con un goleador descomunal; Burgos, con la ambición intacta y una oportunidad inmejorable de afianzarse en la zona alta. Un derbi castellano y leonés con aroma de las grandes citas, un choque de energías opuestas y una grada que buscará empujar a los suyos hacia una nueva victoria.

