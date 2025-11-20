Desafío en Málaga para que el UBU San Pablo siga soñando en la zona alta El conjunto burgalés se enfrenta a un Trops que necesita los puntos para escapar del descenso, este sábado, a las 18:00 horas, en su cancha

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado, a las 18:00 horas, la undécima jornada de la División de Honor Plata en la cancha del Trops Málaga, el Pabellón Colegio Los Olivos, con el propósito de prolongar las buenas sensaciones del pasado fin de semana en El Plantío. El conjunto cidiano llega en un momento de forma estable, cuarto clasificado con 13 puntos y a solo uno del trío de líderes (Coruña, Sevilla y Agustinos Alicante), mientras que su rival ocupa la 14ª posición con seis puntos y un partido menos. Pese a la diferencia en la tabla, se anticipa un choque de enorme exigencia: Málaga acostumbra a crecer en su pista y dispone de jugadores capaces de desequilibrar partidos por sí solos.

Los burgaleses viajan reforzados tras la convincente victoria frente al Confía Base Oviedo (26-17), un duelo que reafirmó las credenciales defensivas del equipo y la solidez que está mostrando en este tramo de competición. Con seis triunfos y un empate en diez jornadas, el UBU San Pablo ha construido una identidad firme y reconocible, basada en una defensa comprometida, una portería muy fiable y un ataque que avanza semana a semana en producción y creatividad. Ahí está el dato: mejor diferencia de goles del campeonato (+37), con 311 tantos a favor y 274 en contra.

El rival

Por su parte, el Trops Málaga atraviesa un inicio irregular. Viene de caer en la última jornada frente al Cisne (30-25) en Pontevedra, derrota que le deja con 6 puntos en 9 partidos, puesto que los malagueños cuentan con un encuentro aplazado, el de la jornada 9 ante Puerto Sagunto. Esa circunstancia les hace compartir puntos con Soria y Oviedo, y solo dos unidades les separan del 11º clasificado (Zaragoza), muestra de la enorme igualdad en la zona baja. Una victoria, por tanto, les permitiría salir del descenso y engancharse de nuevo a la lucha por la zona media.

A pesar de su posición, el potencial goleador del Trops no es menor. El lateral derecho Jacob Díaz Aja se ha erigido en la referencia ofensiva del conjunto andaluz, con una media cercana a 5,9 goles por partido, que lo sitúa entre los diez jugadores más efectivos de la categoría de plata. La pasada temporada Díaz Aja ya brilló como máximo goleador de Antequera con 112 tantos, y en la presente está respondiendo a las expectativas como líder anotador malacitano. A su lado, el pivote Javier García aporta experiencia y poderío físico en seis metros y también el central Ignacio Moya contribuye a la capacidad goleadora de los malagueños. Con este trío al frente del ataque, el Trops acostumbra a competir con intensidad en su pista, convirtiendo cada partido en un pulso físico. Sin ir más lejos, en su última actuación como local logró un convincente 29-19 ante Alcobendas, demostrando que en Los Olivos puede crecerse.

En esa fortaleza del rival, coincide el técnico del conjunto cidiano, Samuel Trives: «El Trops Málaga es un equipo muy fuerte y con mucha calidad, que se ha hecho para intentar luchar por el ascenso a Asobal. Es una mezcla entre jugadores veteranos con muchísima calidad, en la portería, en el pivote, en primera línea... junto con muchos chavales jóvenes de Andalucía que aportan velocidad, frescura y energía». Trives insiste en que es «un equipo muy complicado, con un rendimiento en casa muy alto. Tienen una defensa muy profunda, con jugadores que le dan mucha intensidad y muchos kilos en la línea de 6 metros. Y luego en ataque tienen velocidad, tienen grandes pivotes, buenos extremos y será un partido muy complicado».

Este sábado, la profundidad de plantilla burgalesa volverá a ser determinante. Los cidianos buscarán imponer un ritmo alto desde el inicio, generando ventajas mediante la circulación rápida de balón y explotando el juego con los extremos y pivotes. Esa velocidad será una de las armas para desgastar a un Trops que planteará un partido de alta intensidad física. Burgos tratará de apoyarse en su defensa sólida y en la consistencia bajo palos para frenar a los andaluces, consciente de que si logra marcar el terreno atrás podrá correr y desplegar su ataque con mayor facilidad. Por su parte, los malagueños intentarán hacerse fuertes en su feudo, donde su defensa suele subir enteros arropada por la afición, y confiarán en que sus hombres clave encuentren espacios en la muralla castellana.

El encuentro tendrá, además, un matiz especial para un jugador: Pedro Martins, pivote del UBU San Pablo Burgos 2031, regresa a la que fue su casa en la temporada 2022/23. Para los de orillas del Arlanzón, puntuar en Málaga supondría encarar la recta final de la primera vuelta con la condición de aspirante sólido a los primeros puestos. Para el Trops, una oportunidad vital para escapar del descenso y reencontrarse con las sensaciones que su plantilla promete. En definitiva, un choque de necesidades opuestas que promete intensidad, ritmo y tensión competitiva desde el primer minuto, con dos equipos dispuestos a dejarlo todo en la cancha en busca de sus objetivos.

