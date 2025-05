Exigente desplazamiento del UBU San Pablo a Lanzarote

BURGOSconecta Burgos Viernes, 2 de mayo 2025, 14:33 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Bm. Burgos se enfrentará al BM Lanzarote Ciudad de Arrecife, este sábado, 3 de mayo, a las 18:00 horas, en su complicada cancha del Pabellón Municipal de Titerroy, en Arrecife.

El equipo burgalés se enfrenta a un nuevo desafío ante el conjunto insular, colista de la categoría pero siempre competitivo en su pista. Los cidianos llegan a esta cita con la moral en alto tras su último triunfo en casa frente al Club Cisne Colegio Los Sauces (36-32), un partido trabajado en el que supo imponer su ritmo y resolver en los momentos clave. Con esa victoria, el UBU San Pablo Bm. Burgos se mantiene tercero con 43 puntos, a tan solo dos del líder, Eón Horneo Alicante (45), y uno del segundo clasificado, ID Energy Caserío (44).

Alentado por su buena regularidad este 2025, el conjunto cidiano es plenamente consciente de que este viaje a tierras canarias no permite ninguna confianza. El Bm. Lanzarote Ciudad de Arrecife, ya descendido en el fondo de la tabla con 11 puntos, viene de caer contra Agustinos (29-26) pero es un equipo con oficio, que plantea partidos incómodos en su pista y que cuenta con jugadores de calidad, capaces de desequilibrar. Precisamente, el salir a su pabellón sin la presión de no tener nada en juego puede convertir al conjunto lanzaroteño en un rival imprevisible y peligroso. De esta opinión es el técnico del UBU San Pablo que apunta: se enfeentan a un equipo «que ya no tiene nada de juego, lo cual lo va a hacer peligroso seguro, porque va a jugar sin ninguna presión. Es un partido que nos puede habilitar a soñar con ese último partido afrontarlo como una final. Por lo tanto, esta es como una semifinal en la que tenemos que emplear toda la energía para sacarla como sea», y añade que «Lanzarote es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia, que aunque no han hecho su mejor temporada, siempre pueden sacar una buena cara, sobre todo al jugar sin presión. Nosotros tenemos que empezar bien el partido, coger confianza desde el principio y, a partir de ahí, pues soltarnos, soltar nervios y poder ganar».

Por su parte, el jugador Javi Rodríguez insiste en la importancia del partido y cómo lo afrontan: «Este partido lo afrontamos con muchísimas ganas, y más después del tropiezo de Alicante este fin de semana. Tenemos esa baza y la vamos a pelear hasta el final. Sí que nuestro objetivo ha vuelto a ser el ascenso directo, aunque no dependa completamente de nosotros, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano».

En cuanto a la teórica debilidad del rival, Rodríguez señala que: «No me gusta usar el término porque en esta liga no hay partidos trampa como tal, porque todos son auténticas finales, pero puede parecer un partido trampa este de Lanzarote. Porque es contra el último clasificado que ya está descendido y eso nos puede pasar factura. Nosotros llevamos cierta presión, que creo que la sabemos controlar muy bien, pero es un partido que vamos a tener que estar muy concentrados».

Jugadores rivales

Javier Aragón, su máximo artillero con 118 tantos, es una amenaza constante. Le acompañan nombres como Mauro Jaureguiberry, que aporta experiencia y dirección al juego ofensivo, Abián Martín Gil o Manuel Ángel Iglesias, piezas clave en un equipo que, pese a los resultados, no pierde la identidad de su juego. Bajo la batuta de Samuel Trives, el conjunto isleño propone un estilo que obliga a sus rivales a no bajar la guardia en ningún momento. Además, en el conjunto insular milita Manu Barrios, con pasado en el UBU San Pablo Bm. Burgos.

Por otro lado, este enfrentamiento tiene el aliciente añadido de ser el tercero entre ambos equipos esta temporada. En los dos anteriores, el UBU San Pablo Bm. Burgos salió vencedor: en liga regular, con un 39-31 en El Plantío, y en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, Departamento de Comunicación del Club Balonmano Burgos donde se impuso 18-29 en el mismo Titerroy.

A solo dos jornadas del final, cada punto puede marcar el desenlace de la temporada. Y aunque las piernas comienzan a notar el peso de un año exigente, la motivación del grupo está más fuerte que nunca. La ilusión sigue intacta y el compromiso colectivo es máximo.

LAS TRES CLAVES DE JAVI RODRÍGUEZ:

«Este partido lo afrontamos con muchísimas ganas, y más después del tropiezo de Alicante este fin de semana. Tenemos esa baza y la vamos a pelear hasta el final. Sí que nuestro objetivo ha vuelto a ser el ascenso directo, aunque no dependa completamente de nosotros, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano.»

«No me gusta usar el término porque en esta liga no hay partidos trampa como tal, porque todos son auténticas finales, pero puede parecer un partido trampa este de Lanzarote. Porque es contra el último clasificado que ya está descendido y eso nos puede pasar factura. Nosotros llevamos cierta presión, que creo que la sabemos controlar muy bien, pero es un partido que vamos a tener que estar muy concentrados.»

«La dinámica en sí, el contexto, la situación… juega en nuestra contra. Al final somos nosotros los que tenemos que sacar un resultado, tenemos esa presión y el equipo lo sabe, pero estamos yendo al 100 por 100. No hemos estado trabajando un año entero para ahora tirar la toalla.»

Temas

Balonmano

Burgos