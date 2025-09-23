Miguel Malo no entrenará hasta conocer el alcance de la lesión El central del UBU San Pablo Burgos 2031 mantendrá reposo preventivo antes de saber si el dolor del quinto metatarsiano del pie derecho esconde algo más grave

BURGOSconecta Burgos Martes, 23 de septiembre 2025, 18:22

Miguel Malo (1999), central del UBU San Pablo Burgos 2031, tuvo que retirarse del encuentro ante Attica Hotels OAR Coruña el pasado sábado tras sufrir un percance en el quinto metatarsiano del pie derecho. Las primeras exploraciones descartan lesiones de mayor gravedad, pero para preservar su estado físico, el jugador no participará de las sesiones de entrenamiento de la semana antes de someterse a pruebas médicas que corroboren el veredicto de las primeras expectativas.

Dicho examen médico y la evolución del jugador marcarán la evolución y la incorporación del oscense a la rutina del equipo.

