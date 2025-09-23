BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Buscan a un joven desaparecido en Burgos
Miguel Malo, durante un encuentro con el UBU San Pablo Burgos. Sergio Cidiano

Miguel Malo no entrenará hasta conocer el alcance de la lesión

El central del UBU San Pablo Burgos 2031 mantendrá reposo preventivo antes de saber si el dolor del quinto metatarsiano del pie derecho esconde algo más grave

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:22

Miguel Malo (1999), central del UBU San Pablo Burgos 2031, tuvo que retirarse del encuentro ante Attica Hotels OAR Coruña el pasado sábado tras sufrir un percance en el quinto metatarsiano del pie derecho. Las primeras exploraciones descartan lesiones de mayor gravedad, pero para preservar su estado físico, el jugador no participará de las sesiones de entrenamiento de la semana antes de someterse a pruebas médicas que corroboren el veredicto de las primeras expectativas.

Dicho examen médico y la evolución del jugador marcarán la evolución y la incorporación del oscense a la rutina del equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un joven desaparecido en Burgos
  2. 2 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  3. 3 Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después
  4. 4 Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos
  5. 5 El Ayuntamiento de Burgos abona a Saltando Charcos parte de la deuda que obligó a la asociación a cerrar
  6. 6 La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo
  8. 8 El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas
  9. 9 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos
  10. 10 Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Miguel Malo no entrenará hasta conocer el alcance de la lesión

Miguel Malo no entrenará hasta conocer el alcance de la lesión