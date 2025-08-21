El 'nuevo' UBU San Pablo Burgos se estrena con victoria en su primera batalla Los cidianos superan al BM Caja Rural de Zamora (34-28) en un amistoso de pretemporada marcado por el ritmo y la rotación

El UBU San Pablo Burgos inauguró la pretemporada en el Polideportivo Municipal El Plantío con una victoria frente al BM Caja Rural de Zamora (34-28), en un amistoso que sirvió como un exigente banco de pruebas para el conjunto cidiano. Porque lo más valioso fueron las sensaciones de grupo, los minutos de rodaje para toda la plantilla y el debut del canterano Guillermo de la Ossa, arropado por más de un centenar de aficionados que no quisieron perderse este encuentro.

El arranque del partido dejó claro que, aunque fuera pretemporada, el choque tendría nivel competitivo real. El Zamora, de Primera División Nacional, sorprendió de inicio con un 0-2 en el marcador en apenas un minuto de choque y se mostró muy serio en defensa y en portería. El Burgos respondió con las paradas de Gerard Forns y los goles de Pedro Martins y Nassim Bellahcene. El Plantío empujó y el equipo lo agradeció: a partir del minuto 20, con tantos de un Joao Furtado destacado, un Jaime Fernández omnipresente y los 'veteranos' Pablo Gómez, Tomás Moreira y Adrián Sánchez, los cidianos voltearon el marcador y se fueron al descanso por delante (17-13).

En la segunda parte, Jorge Berzosa movió banquillo y fue el turno de la rotación y las pruebas. Aparecieron las paradas de Daniel Santamaría y Guillermo Villanueva, con acciones claves para frenar la reacción visitante, mientras que en ataque los 'Jaimes' aportaron contundencia. El público celebró con especial entusiasmo los goles de los jugadores de la casa y el debut de Guillermo de la Ossa, que se estrenó como cidiano del primer equipo. Pese a algunos altibajos y los fallos de lanzamiento, la renta se consolidó en el tramo final con goles de Marcos González y la aportación defensiva de Javier Espinosa, imperial, que cerraron el 34-28 definitivo.

El amistoso dejó como conclusión un partido de ritmo alto, fases de buena defensa y un ataque que, pese a la falta de precisión en ocasiones, fue capaz de producir mucho. Berzosa dio protagonismo a los jóvenes y los nuevos fichajes sumaron minutos, consciente de que estos duelos de pretemporada sirven para ajustar piezas, coger confianza y preparar al equipo para lo que vendrá en septiembre.

El camino continúa y el próximo partido en casa no se hará esperar. El sábado el cuadro cidiano se enfrentará a Confía Base Oviedo, un 'plata' recién ascendido.

