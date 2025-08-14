BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Samuel Trives se incorpora como segundo entrenador del Club Balonmano Burgos

El madrileño, con 19 temporadas como profesional y una amplia experiencia en Plata, trabajará codo con codo con Jorge Berzosa para impulsar el proyecto cidiano

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:43

Samuel Trives (Madrid, 1972) refuerza el banquillo del Club Balonmano Burgos como parte del equipo técnico que dirigirá Jorge Berzosa esta temporada. Trives ejercerá como segundo entrenador, trabajando mano a mano con el técnico burgalés en la planificación, dirección y preparación del primer equipo.

Con una amplia y reconocida trayectoria en el balonmano español, Trives fue extremo derecho profesional durante 19 temporadas, de las que 16 las disputó en la Liga ASOBAL. Militó en clubes como Juventud Alcalá, Teka Cantabria, BM Ciudad Real y BM Alcobendas. Entre 1996 y 2005 defendió la camiseta del Club Balonmano Ciudad Real, con el que vivió sus mayores éxitos, conquistando dos Recopas de Europa y alcanzando la final de la Champions League en 2005. En su palmarés también se incluyen títulos de liga, Copas del Rey, Copas ASOBAL y Supercopas de España.

Tras su retirada como jugador en 2010, inició su carrera como entrenador, dirigiendo en División de Honor Plata al BM Alcobendas (2020-21 y 2021-22) y al Valinox Novás (2022-23). En las dos últimas temporadas trabajó con el BM Lanzarote, en Primera Nacional (2023-24) y después en División de Honor Plata (2024-25).

Su llegada al Balonmano Burgos supone un importante refuerzo técnico y táctico para el proyecto cidiano, aportando experiencia de élite, conocimiento del juego y una visión estratégica que complementará la labor de Berzosa en el objetivo común de seguir haciendo crecer al equipo.

