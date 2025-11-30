Triunfo de carácter del UBU San Pablo Burgos 2031 El conjunto burgalés se recompone tras un mal inicio y acaba superando con holgura al Balonmano Soria

El UBU San Pablo Burgos 2031 logró este domingo una victoria de enorme carácter (36–28) ante el Club Balonmano Soria, en un choque comenzó torcido, pero que terminó demostrando la fuerza colectiva del conjunto burgalés. Los de Samuel Trives suman dos nuevos puntos que les permiten seguir en la lucha por los puestos altos de la tabla.

UBU San Pablo Burgos 2031 Joao Furtado (6) ; Nassim Bellahcene (1), Pablo Gómez (1) , Tomás Moreira (1), Jaime Fernández (6), Marcos García (2), Guillermo Villanueva, Jaime González (6), Fabrizio Casanova (4), Miguel Malo (6), Pedro Martins (1), Gerard Forns, Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (2), Gonzalo Andino. 36 - 28 Club Balonmano Soria Marcos Vinicius Braga, Unai Osa Antia, Martín Ezequiel Delfini, Felipe Ignacio García Fuentes, Henrique José Petter Solenta, Sergio Sarasola Carrera, Benjamín Rodrigo Illesca Leiva, Sergio Tobas Bas, Francisco García Lacarra, Rubén Etayo Barbarin, Pedro Berrio Valdro, Jon Urtizberea Rico, Pedro Ibarra, Martín Santano, Brais Martínez de la Peña, Ibrahim Sambe Fall. Parciales: 1-4 / 6-6 / 9-8 / 11-12 / 14-14 / 16-16 / 19-16 / 22-18 / 25-21 / 28-23 / 32-24 / 36-28.

Árbitros: Jorge López González, José Luis Hernández Lara. Exclusiones de Joao Furtado (Min. 46:42); Fabrizio Casanova (Min. 40:56) por parte de UBU San Pablo Burgos 2031 y de Martín Ezequiel Delfini (Min. 29:57), Martín Santano Estébanes (Min. 17:31) por parte del Club Balonmano Soria.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 en el Polideportivo Municipal de El Plantío.

El arranque no fue sencillo. En el primer minuto de juego, el árbitro sacó al portero Daniel Santamaría una tarjeta roja al intentar cortar un contraataque. Una acción que pilló con el pie torcido al equipo local, y permitió a los de Soria marcar un 0-3 en los primeros dos minutos del encuentro.

Los cidianos tardaron un poco en asentarse, sin embargo, un gol de siete metros de Jaime Fernández sirvió como válvula de escape para engancharse al partido e ir recuperando terreno. Las intervenciones de Jaime Fernández y Miguel Malo fueron claves para lograr que, en apenas siete minutos, el electrónico pasase de un 1-4 a un 4-4. Soria, sin embargo, mantenía su ritmo anotador y seguía castigando cada desajuste defensivo burgalés, obligando a los locales a remar constantemente a contracorriente durante el primer acto.

De esta forma, durante gran parte del primer acto el intercambio de goles entre ambos equipos fue constante. Joao Furtado, Pedro Martins y Marcos García se sumaron al esfuerzo ofensivo, pero los sorianos respondían en cada ataque, manteniendo mínimas ventajas que impedían a los de Burgos ponerse por delante.

Fue en el minuto 20 del partido cuando Gerard Forns salió al 40x20, dispuesto a hacerse cargo de la portería. El guardameta, forzado a vestirse y entrar en la convocatoria tras la expulsión de Santamaría, respondió con la efectividad a los lanzamientos del rival, levantando a la grada en cada parada.

Tras una media hora llena de intensidad y emoción, un gol de Fabrizio Casanova en el último minuto permitió a los de Trives irse a vestuarios con un empate 16-16, y coger aire para la segunda parte.

Buena segunda parte

El descanso le sentó bien al banquillo burgalés, que salió dispuesto a luchar por los dos puntos. Tres goles consecutivos de Jaime Fernández inauguraron un segundo tiempo de alto nivel, y a partir de ese momento el UBU San Pablo Burgos 2031 se hizo con el marcador.

El equipo intensificó la defensa, mientras Forns truncaba los intentos del conjunto soriano de dar la vuelta al partido, y a partir del minuto 38 el dominio burgalés fue absoluto. Fabrizio Casanova y Jaime González se sumaron a la fiesta ofensiva, ampliando la distancia entre ambos equipos. Los visitantes tampoco se dieron por vencidos, y pese a su insistencia en buscar grietas en la defensa cidiana, poco pudieron hacer en los últimos minutos del encuentro, cuando la diferencia era ya decisiva.

El tramo final sirvió para disfrutar de un recital colectivo, con tantos de Marcos García, Tomás Moreira, Adrián Sánchez y Jaime González. Los sorianos fueron los últimos en invadir la portería de Forns, aunque la victoria ya les correspondía a los burgaleses (36-28).

Pese al revés inicial, los de Burgos fueron capaces de reinventarse y dominar con autoridad cuando el partido lo exigió. Los de orillas del Arlanzón celebran dos nuevos puntos y se preparan para el próximo gran reto, esta vez fuera de casa, contra el Eivissa.