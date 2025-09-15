Tubos Aranda arranca la temporada con una gran victoria ante BM Nava El equipo de Javi Márquez se apoya en una defensa sólida y el acierto de Arias y Pinillos para conquistar los dos primeros puntos en un Santiago Manguán entregado

El primer domingo de septiembre quedará grabado en la memoria del Tubos Aranda Villa de Aranda. En el inicio de una temporada que promete emociones, el conjunto ribereño estrenó su camino en la Liga con un triunfo de prestigio frente al Viveros Herol BM Nava (29-25). El Santiago Manguán fue escenario de un ambiente inigualable que empujó a los de Javi Márquez hacia una victoria que refuerza la ilusión de toda una afición.

El duelo comenzó con un intercambio de golpes marcado por las defensas. Tanto Pau Guitart como Patotski firmaron intervenciones decisivas bajo palos, mientras que en ataque fueron Mateo Arias y Rogonovs quienes mantuvieron el pulso de los locales. Pese a las pérdidas y las fases de sequía, los amarillos nunca se vieron superados por más de dos tantos. Las rachas de 3-0 y 0-3 reflejaron la igualdad reinante, y aunque los ribereños rozaron el golpe de efecto antes del descanso, el marcador señaló tablas (12-12).

Tras la reanudación, el Tubos Aranda desplegó su mejor versión. Mateo Arias continuó inspirado y encontró en Alberto Pinillos a un socio letal, que aprovechó cada resquicio de la defensa navera para abrir brecha en el electrónico (20-18). A partir de ahí, los locales gestionaron con madurez los intentos visitantes de remontada. La defensa ribereña se mostró infranqueable y, con tres goles de ventaja a falta de los últimos compases, los de Márquez certificaron un triunfo solvente que terminó ampliándose a cuatro tantos (29-25).

El bocinazo final desató la euforia en el Manguán, con la grada celebrando a lo grande los primeros dos puntos de la temporada. La comunión entre equipo y afición, reconocida como la mejor de España, volvió a ser determinante en una jornada inolvidable. El próximo reto llevará al Tubos Aranda hasta la cancha del Bada Huesca, que buscará revancha tras caer en su debut ante el Ademar de León (35-25).

