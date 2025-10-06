BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jugadores de Tubos Aranda celebrando la victoria con la afición arandina Villa de Aranda

El Tubos Aranda brilla y conquista su primer triunfo lejos de casa

Los arandinos superan al Sanicentro BM Guadalajara (27-30) gracias a un Guitart imbatible y la eficacia de Iribar, en un duelo lleno de emoción y orgullo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:04

Comenta

El Tubos Aranda consiguió una victoria memorable frente al Sanicentro BM Guadalajara en un encuentro cargado de emociones, altibajos y buenas sensaciones para el equipo amarillo. Los de Javi Márquez dominaron, sufrieron y supieron reponerse para sellar su primer triunfo fuera de casa, con Pau Guitart y Asier Iribar como grandes protagonistas: 17 paradas del portero y 8 goles del extremo marcaron la diferencia.

Un centenar de seguidores amarillos animó sin descanso en un partido que ofreció espectáculo desde el primer minuto. El Tubos Aranda impuso su ritmo desde el inicio, con defensa sólida y rápida transición ofensiva, manteniendo la portería a cero durante casi diez minutos. La conexión entre Iribar y David López, junto a la actuación estelar de Guitart, obligó al técnico local, Requena, a pedir tiempo muerto con solo ocho minutos disputados (0-5).

Los visitantes llegaron a tomar hasta seis goles de ventaja (3-9), pero el Sanicentro BM Guadalajara no se rindió. Con defensa férrea y contragolpes efectivos, los morados igualaron el marcador gracias a José Luis Román y Boyarizo, aunque David López aseguró el liderato arandino justo antes del descanso (13-14).

Tras la reanudación, la intensidad no bajó. El Tubos Aranda arrancó fuerte (15-18), pero los locales reaccionaron con un parcial de 3-0 para empatar (18-18). Los amarillos, sin perder la calma, respondieron con un 0-4 que resultaría clave para mantener la ventaja hasta el final. Boyarizo acercó nuevamente a los guadalajareños, pero la templanza de Víctor Megías y Mateo Arias cerró el marcador (27-30).

El David Santamaría vivió una auténtica fiesta amarilla, con alegría y pasión desbordadas. Aranda firmó su primer gran triunfo fuera de casa, repitiendo la magia del año anterior en Guadalajara. Con cuatro puntos en la tabla, el equipo ya mira hacia el próximo desafío en el Santiago Manguán, donde se enfrentará a un Bathco BM Torrelavega en plena forma.

