El Tubos Aranda cae en su visita a Granollers

El Tubos Aranda cede en su visita al Palau d'Esports de Granollers (28-22). A pesar de firmar un inicio de partido fulgurante, el Fraikin BM Granollers supo contrarrestar el empuje arandino antes del descanso, y sellar la remontada tras la vuelta de vestuarios con dos parciales de enorme contundencia. Los ribereños pusieron toda la carne en el asador, pero los recitales de Luka Krivokapic y Marcos Fis impusieron su ley.

Dominador y sólido en ambas áreas arrancó el duelo un Tubos Aranda que minimizó por completo el plan de partido inicial de Antonio Rama. Apoyados en una defensa impecable, encontraron en Iribar, Dalmau Huix y Rogonovs la inspiración ofensiva. Un momento dulce que provocó el tiempo muerto local y que se alargó hasta un contundente 6-11 cuando apenas habían transcurrido veinte minutos de encuentro.

No obstante, la luz se apagó en esos últimos 600 segundos gracias en parte a la entrada a pista de Marcos Fis. El internacional absoluto desatascó la maquinaria vallesana y comandó una remontada impecable en apenas ocho minutos. Un parcial de 6-1 de los locales igualó la contienda y dejó el luminoso en un igualadísimo 13-13 al descanso.

La vuelta de vestuarios no cambió lo ya establecido en los compases previos. El Fraikin BM Granollers mantuvo su modo rodillo y en apenas diez minutos firmó un hiriente 7-3 a su favor (20-16). Momento de inspiración que tuvo un claro protagonista: Luka Krivokapic. El guardameta serbio logró detener hasta tres siete metros y selló un porcentaje extraterrestre que acabó finalizando en más de un 57% de efectividad.

El Tubos Aranda batalló con todo su arsenal tras irse cinco abajo en el luminoso, e incluso rozó el susto cuando dispuso de posesión para ponerse a dos (23-20). Así pues, los catalanes rápidamente pusieron tierra de por medio y cerraron el luminoso por la vía rápida en los compases finales. Dos dianas de Kiko Pereira recortaron distancias justo antes de la conclusión de un duelo que cerró la racha negativa de dos derrotas consecutivas del Fraikin BM Granollers (28-22).

Lamidas las heridas y con el domingo para reponer energías, el Tubos Aranda volverá a citarse con el Santiago Manguán el próximo fin de semana. El Irudek Bidasoa Irún visitará el feudo amarillo con el objetivo de repetir la gesta del Bathco BM Torrelavega, único equipo capaz de asaltar la parroquia arandina en este inicio liguero.

