El Tubos Aranda se desploma en el tramo final y deja escapar la victoria en Cuenca Los ribereños pasan trece minutos sin anotar y ven cómo un parcial de 7-0 impulsa al REBI BM Cuenca hacia el 24-22 final

El Tubos Aranda dejó escapar dos puntos que llegó a tener encarrilados en su visita a El Sargal, donde un inexplicable bache ofensivo de trece minutos en la segunda mitad dio alas al REBI BM Cuenca, impulsado por un estelar Dani Arguillas. Los arandinos, que habían manejado rentas de hasta tres tantos y llegaron a rozar el +4, terminaron cediendo por 24-22 pese a un arreón final que a punto estuvo de forzar el empate.

La igualdad predominó a lo largo de la primera parte, decantándose mínimamente por el conjunto local. La buena proposición defensiva de ambos conjuntos apenas distanció en dos dianas el marcador, y a su vez coronó el protagonismo en las metas de Pau Guitart y Pedro Tonicher. Espadas en lo alto en el descanso hasta el punto de que a falta de diez segundos fuera una valiosa diana de Dalmau Huix quien igualara la balanza (12-12).

Gol psicológico que atrajo positivamente a la buena vuelta de vestuarios de los arandinos. A pesar de ligeros arrebatos conquenses, el Tubos Aranda encontró la regularidad ataque-defensa y logró incluso ponerse con tres dianas de ventaja cuando apenas restaban veinte minutos (16-19). Renta extensa que marcó el principio del fin de lo que parecía ser el camino indicado para alcanzar los dos puntos a domicilio.

Hasta trece minutos de sequía burgalesa acompañaron desde el 42 hasta el 55 de partido. Tiempo suficiente para que tanto El Sargal como el equipo de Lidio Jiménez encontraran a Dani Arguillas en portería como protagonista inesperado... Y a un Afonso Mendes infalible que comandó un parcial de 7-0 contundente hasta el tanto de Mateo Arias (23-20).

Reacción tardía

No obstante, la reacción llegó e incluso puso en jaque el destino de un partido que nuevamente parecía tener el destino más que encaminado. Alberto Pinillos y Mateo Arias ajustaron hasta el 23-22 a falta de tres minutos, pero no resultaron suficientes para alcanzar un final de partido lleno de emoción y detalles que terminaron definiendo (24-22).

La lucha continúa y el próximo sábado los arandinos tendrán enfrente al Frigorificos del Morrazo que tampoco atraviesa su momento más dulce. Un encuentro que, sin duda, marcará un punto de inflexión para ambos conjuntos. Los gallegos buscan salir de la zona roja, mientras que los arandinos dependen de sí mismos para tomar aire respecto al descenso.

