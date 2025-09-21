El Tubos Aranda firma su primera derrota del curso ante el Huesca

BURGOSconecta Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

El Tubos Aranda cae en su primer compromiso a domicilio frente a un Bada Huesca dominante (28-25), especialmente en la primera parte. Lastraron la actuación del conjunto arandino hasta diez exclusiones y nueve penas máximas. Pau Guitart firmó un 12/37 (32%) que lo colocó como uno de los hombres de la noche aragonesa.

Inicio ya complicado y que marcó claramente el devenir del choque en lo que al aspecto emocional se refiere. El tanto de Asier Iribar a los 26 segundos supuso el único momento de tablas del choque, y abrió una sequía goleadora que se prolongó cerca de 13 minutos. Compases en los que los oscenses aprovecharon para firmar un parcial de 4-0 y dejar patente su poderío tanto en ataque como en la portería de Ben Tekaya (5-1).

La reacción llegó de manera inmediata tras el tiempo muerto solicitado por Javi Márquez. Dalmau Huix, David López y Alex Berbel sellaron un parcial de 3-0 que metió en partido a los ribereños, y que no se terminó de desbalanzar hasta los últimos cinco minutos (11-7). Con Ben Tekaya apareciendo una y otra vez, las exclusiones volvieron a mermar al cuadro arandino y para mayor inri, en su mayoría de ocasiones acompañadas por siete metros en servicio de Rafael Paulo. El brasileño sobresalió como especialista, pero fue Tchitombi con el tiempo ya cumplido quien cerró al descanso con un importante 15-11.

La vuelta de vestuarios sentó bien al Tubos Aranda, quien a través de Asier Iribar y Rogonovs no sólo mejoró en ataque, sino que incluso remontó y dispuso de posesión para igualar la contienda (18-17). Error en el inicio de dicha jugada el que privó de esa posibilidad, y que a su vez desembocó en un nuevo parcial de 3-0 en contra. Pinillos comandó un intento de reacción con dos dianas consecutivas (23-21), pero en poco quedaría después de tres nuevas exclusiones que dejaron en nada el ataque de orgullo amarillo.

Finalmente, 28-25 y sensación amarga tras acariciar la lucha por los puntos en momentos clave del encuentro. De igual manera, ahora llega una semana de descanso tras el aplazamiento del duelo ante el Barça, por lo que el equipo no volverá a la competición liguera hasta el domingo 5 de octubre frente a Sanicentro BM Guadalajara.