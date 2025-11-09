El Tubos Aranda vuelve a atragantarse en Huerta de Rey El conjunto ribereño se ve superado por un Recoletas Atlético Valladolid más contundente

El Tubos Aranda volvió hoy a la capital ribereña tras caer en el derbi autonómico frente a un Recoletas Atlético Valladolid más centrado y contundente, que supo encontrar su camino en la recta final del primer tiempo para terminar dominando el choque.

Los de Javi Márquez dieron batalla, pero los pucelanos dieron con la tecla para imponer su ley a partir del minuto 30. Como nota más positiva, vez más, la afición arandina regaló un ejemplo de pasión con más de 350 almas rugiendo en el Huerta del Rey.

Igualdad máxima y con un ritmo altísimo arrancó un duelo que incluso tuvo un ligero tinte amarillo. Asier Iribar y Dalmau Huix se echaron el equipo a la espalda y no solo compitieron de tú a tú a los pucelanos, sino que llegaron a poner una ventaja de dos dianas (8-10) a los quince minutos. Ecuador ribereño, que rápidamente se trasladó al bando local tras una buena reacción y alguna exclusión en el bando burgalés.

Un parcial de 5-1 en favor de los Gladiadores rompió por completo la dinámica del choque que más allá de la ventaja en el luminoso, reflejó un aroma de clara superioridad. Hasta tres goles de ventaja para los vallisoletanos se alcanzaron en el último minuto, que no estuvo exento de un intercambio de goles prácticamente sobre la bocina (19-16).

La vuelta de vestuarios llegó con una nueva seña de autoridad local. Un parcial negativo de 6-2 dio alas a los de Pisonero, quienes aprovecharon su momento dulce para dejar en nada los diferentes arreones del Tubos Aranda. Vicente Poveda, Jevgenijs Rogonovs y Mateo Arias destacaron en el plan ofensivo amarillo, pero innumerables rechaces y maderas cortaron las alas de una posible remontada (26-20).

Con las bufandas amarillas al vuelo y las gargantas arandinas en pleno esfuerzo finalizó un encuentro que mejoró el sabor de boca de los primeros minutos de la segunda mitad. Tras alcanzarse una cota de hasta nueve dianas de desventaja, los amarillos lucharon hasta el último suspiro para hacer desde los siete metros el 36-30 definitivo.

De esta forma, el histórico en Huerta del Rey se mantiene con total dominio del Recoletas Atlético Valladolid, y permite a los de Pisonero distanciarse tres puntos de los arandinos. Derrota agridulce, pero con posibilidad de revertirse el próximo domingo, de nuevo a domicilio, y ante un REBI BM Cuenca que está firmando un inicio liguero de enorme mérito.

