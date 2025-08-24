El UBU Burgos impone su ley ante el Oviedo Los burgaleses firman su segunda victoria de la semana (38-27) en la pretemporada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 24 de agosto 2025, 10:08 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Balonmano Burgos continúa su buena preparación de temporada y ha firmado este sábado en El Plantío su segunda victoria amistosa de la semana, imponiéndose de forma clara al Confía Base Oviedo. Un encuentro vibrante y lleno de tensión pese a ser un partido de pretemporada, pero que finalmente acabó con un dominio absoluto de los locales.

El partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Los asturianos, orgullosos de su regreso a la División de Honor Plata, y con ganas de demostrar todo lo aprendido, comenzaron con fuerza el duelo, pero los burgaleses no se quedaron atrás, decididos a demostrar la calidad de su nueva plantilla.

El cidiano Miguel Malo fue el encargado de inaugurar el marcador en el minuto tres de partido, aunque los asturianos respondieron rápidamente en la portería de Gerard Forns. A partir de ese momento, el duelo entró en un ritmo de intercambios constantes en el tanteador, con un Oviedo muy combativo que no se dejó intimidar.

Jaime González, ya en los primeros compases, comenzó a marcar diferencias en ataque, apoyado por un Gerard Forns muy seguro bajo palos, que realizo varias intervenciones clave. Los primeros 30 minutos se convirtieron así en un tira y afloja contante entre ambos conjuntos, con destellos de Miguel Malo, Pedro Martins, Jaime González y Nassim Bellahcene, que ayudaron a mantener a Burgos por delante.

Sin embargo, cuando el electrónico mostraba una ventaja de hasta cuatro goles para los de casa, una serie de desajustes defensivos permitieron al Oviedo igualar el partido 15-15, pero un gol de Jaime Fernández en el último minuto les permitió marchar a los vestuarios con un 17-16, devolvieron la ventaja a los de Jorge Berzosa.

El paso por vestuarios fue clave para los de tierras del Cid, que salieron más decididos y con una mayor fluidez ofensiva. Una figura indiscutible de este segundo acto fue Jaime González, máximo goleador del partido y encargado de liderar el ataque con una racha goleadora imparable, que permitió al UBU San Pablo alcanzar una ventaja de hasta diez tantos a solo tres minutos del final.

Al igual que ocurrió con el partido del miércoles frente al BM Caja Rural de Zamora, el encuentro de este sábado estuvo marcado por la rotación, permitiendo a todos los jugadores gozar de minutos de juego. También en portería hubo ocasión para que los tres porteros se luciesen. Gerard Forns fue el encargado de defender en la mayor parte del primer tiempo, y a falta de diez minutos para el descanso, llegó el turno de Guillermo Villanueva. La segunda mitad fue para Daniel Santamaría, que protagonizó algunas de las grandes paradas de la jornada.

Con esta victoria, el UBU San Pablo BM. Burgos cierra una semana positiva, con dos amistosos ganados y sensaciones muy prometedoras. El equipo mostró solidez en todas sus líneas, capacidad de reacción tras momentos irregulares y una gran conexión en ataque.