El UBU San Pablo afina su puesta a punto con un doble enfrentamiento Los de Jorge Berzosa se enfrentan este viernes al Logroño, un equipo de Asobal, y un día después, en Pamplona, se medirán al Anaitasuna, rival directo en la División de Honor Plata

El UBU San Pablo Bm. Burgos continúa con su preparación de cara al inicio de la temporada 25/26 y esta semana se enfrentará a dos rivales de nivel. El viernes 29 de agosto, a las 20:15 horas, recibirá en El Plantío al Club Balonmano Ciudad de Logroño, un equipo de la Liga ASOBAL. Al día siguiente, los burgaleses viajarán hasta Pamplona para enfrentarse al Helvetia Anaitasuna, otro clásico del balonmano nacional con el que actualmente comparten categoría.

El duelo frente a Logroño se presenta como un test de máxima exigencia para los de orillas del Arlanzón, dado que se trata de un rival de categoría superior que se encuentra afinando su juego de cara al inicio de la temporada. Tal y como destaca el técnico del primer equipo, Jorge Berzosa, este duelo será un «banco de pruebas» para los de Burgos.

«Seguiremos rotando y haciendo pruebas con los sistemas defensivos», explica el entrenador, que ha recordado que este equipo no juega en la misma liga que el Burgos, ya que se encuentran en una categoría superior. Sin embargo, este enfrentamiento les servirá como una oportunidad para aprender y seguir creciendo.

La segunda cita de la semana tendrá lugar el sábado 30 de agosto a las 19:30 horas en tierras navarras. Allí serán recibidos por el Anaitasuna, otro 'plata' llamado a luchar por los mejores puestos de la clasificación durante la próxima temporada. Para el UBU San Pablo será un choque de gran relevancia, ya que les permitirá medir sus fuerzas ante un «rival directo y referente en la categoría», tal y como apunta Berzosa.

«Es un partido que nos sirve para valorar dónde estamos, qué tenemos que mejorar y por tanto, será un buen test donde sacaremos conclusiones ciertas de lo que necesitamos, lo que nos hace falta y dónde tenemos que seguir ahondando y trabajando», añade.

Con estas dos duelos en el horizonte, los cidianos siguen construyendo su identidad de equipo y afinando los detalles de cara a una temporada que se presenta tan exigente como ilusionante. La doble prueba servirá a los de tierras del Cid para seguir creciendo como bloque, afianzar conceptos y, sobre todo, acumular sensaciones que permitan afrontar con garantías el inicio de la temporada.

