El UBU San Pablo, ante una oportunidad de redimirse El conjunto burgalés recibe al Fertiberia Puerto Sagunto en el Plantío este domingo, 26 de octubre, a las 12:00 horas

BURGOSconecta Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

El Plantío volverá a vestirse de gala este domingo, 26 de octubre, a las 12:00 horas, para vivir un nuevo capítulo de la División de Honor Plata. El UBU San Pablo Burgos 2031 recibe al Fertiberia Puerto Sagunto en un enfrentamiento directo entre dos equipos empatados a ocho puntos y con aspiraciones compartidas: asentarse en la zona noble de una categoría con la tabla comprimida y donde cada duelo se convierte en un punto de inflexión.

Los hombres de Jorge Berzosa llegan heridos en su orgullo tras la dura derrota en Pamplona ante Anaitasuna (35-33), en un encuentroq ue fue un intercambio frenético decidido en el arreón final de los navarros y donde el conjunto cidiano trató de aguantar hasta el último ataque. El técnico Jorge Berzosa no niega su decepción por la derrota que estuvo provocada porque «no estuvimos bien en defensa, no estuvimos contundentes. En Burgos tenemos que serlo mucho más, tenemos que hacer de El Plantío un lugar inexpugnable con el apoyo de nuestra afición, a quien agradecemos que se desplazara a Pamplona. La plantilla está dolida por la derrota, pero vamos a tratar de plantear el partido con todo el esfuerzo porque para nosotros ganar este partido es muy importante para seguir siendo segundos en la clasificación y ganar un partido a un rival directo».

Aun así, el balance rojinegro sigue siendo notable: cuatro victorias, tres de ellas en El Plantío, sostienen al equipo en la segunda posición. Su identidad en este arranque de curso está clara: con 195 goles en seis jornadas (32,5 de media), el UBU San Pablo Burgos 2031 es el ataque más productivo de la categoría. Las victorias en casa ante Benidorm, Sevilla y Contazara Zaragoza tuvieron como denominador común la intensidad atrás y la variedad ofensiva; en cambio, los desajustes puntuales ante Coruña y Anaitasuna evidencian que aún hay margen de mejora.

El rival

Frente a ellos, Puerto Sagunto llega quinto con los mismos puntos que los burgaleses tras imponerse al Cisne (29-22). Su solidez defensiva sostiene el proyecto: 150 goles encajados, la mejor marca de la liga, para una media de apenas 25 por encuentro. Fuera de casa, sin embargo, han caído en sus dos salidas, un detalle que el conjunto de orillas del Arlanzón querrá mantener como tendencia.

El equipo dirigido por Toni Malla, quien conoce bien El Plantío tras su etapa en el banquillo cidiano, propone un modelo de ritmo controlado y disciplina táctica que mezcla juventud y veteranía. El brasileño Matheus de Novais, con cinco tantos en su último choque, se ha convertido en el principal referente anotador del equipo, secundado por Arnau Fernández desde la primera línea y por un Dani Martínez más que fiable bajo palos.

El choque, además de los puntos, pondrá frente a frente dos estilos complementarios: el ataque arrollador del Burgos frente a la muralla defensiva del Puerto Sagunto. La batalla estará en el ritmo, la continuidad defensiva y la gestión de los picos emocionales durante los 60 minutos. Por suerte, el bloque rojinegro contará con la grada a su favor, que será una vez más el jugador número ocho.

Berzosa incide en el alto nivel del rival, cuya plantilla califica como una de las tres mejores del campeonato, «por nombres y por jugadores, de la División de Honor Plata. Va a ser un partido especialmente difícil. Puerto Sagunto llega con los mismos puntos que nosotros, ha hecho muy buenos partidos en su casa y fuera de casa y tiene jugadores de mucha experiencia, mucho nivel, kilos, altura... Que plantean muchas alternativas y eso dificulta un poco la gestión del partido».

Último partido de Espinosa

Y será, además, un día especial. Este será el último partido de Javier Espinosa como jugador del UBU San Pablo Burgos 2031. Al final del encuentro se realizará un homenaje para despedir a uno de los hombres que más ha contribuido al crecimiento del proyecto cidiano. Su compromiso, su entrega y su ejemplo dentro y fuera de la pista tendrán este domingo el reconocimiento que merece, arropado por su afición en el escenario que tantas veces lo ha visto dejarlo todo por el equipo.

Motivos, por tanto, no faltan para llenar El Plantío: un duelo entre dos potencias de la categoría, la oportunidad de redimirse tras la derrota y la despedida de un jugador que forma parte de la historia del club. El UBU San Pablo Burgos 2031 quiere volver a rugir, y hacerlo en casa, con su gente y su esencia, será la mejor forma de hacerlo.

Temas

Balonmano

Burgos