El UBU San Pablo Burgos 2031 en busca de la cuarta victoria consecutiva

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este domingo una nueva cita ante su afición con el objetivo de consolidar su buen inicio de temporada. Los de Jorge Berzosa llegan como segundos clasificados de la tabla con 6 puntos y en plena dinámica positiva tras imponerse con autoridad en la pista del BM Contazara Zaragoza (29-37).

Con tres victorias, dos de ellas en casa, y una sola derrota, el conjunto burgalés está demostrando fiabilidad, ritmo ofensivo y fortaleza colectiva. Sus números lo avalan: 129 goles a favor (una media de 32,25 por partido) y 110 en contra, lo que supone un golaveraje de +19, uno de los mejores de la categoría junto al Agustinos Alicante.

Enfrente estará un Club Balonmano Alcobendas que atraviesa un inicio de curso complicado. El equipo madrileño es actualmente colista de la tabla (16º) con 0 puntos, tras encadenar cuatro derrotas en cuatro jornadas. Aún así, el cuadro visitante destaca por su juventud y proyección, con jugadores que están ganando experiencia a base de minutos en la exigente División de Honor Plata. El técnico del conjunto cidiano alerta de las virtudes del rival, por ello «afrontamos este partido con seriedad porque tenemos que conseguir mucha mayor estabilidad en el juego de equipo. El otro día en Zaragoza tuvimos minutos brillantísimos y otros no tanto y este fin de semana vamos a trabajar para tratar de conseguir mayor estabilidad. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de sacar el partido lo más serio posible y recuperar un poquito las distintas lesiones que tenemos de jugadores que no están entrenando habitualmente. Es una semana que tenemos que aprovechar también para recuperar estos lesionados».

El jugador del UBU San Pablo Burgos 2031, Pablo Gómez coincide con su entrenador en el cuidado que hay que tener este domingo con el colista ya que «sabemos que la clasificación en este sentido es muy engañosa, porque Alcobendas es un equipo muy trabajado, con muchos jugadores jóvenes, con muchísima calidad individual y sabemos que nos van a poner las cosas muy, muy difíciles».

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este encuentro con la oportunidad de reafirmar su candidatura a los puestos de privilegio y continuar haciendo de El Plantío un escenario temido para cualquier visitante. No obstante, Gómez quiere ser cauto a pesar de la última jornada en la que se trajeron dos puntos de Zaragoza: «todavía tenemos que afianzarnos aún más en nuestras ideas y en nuestro modelo de juego, creer al 100% y creo que si lo hacemos, podremos sacar este fin de semana también los dos puntos».