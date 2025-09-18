El UBU San Pablo Burgos 2031 busca imponer su ritmo en tierras gallegas El conjunto cidiano se mide este sábado, 20 de septiembre, al Attica 21 Hotels OAR Coruña, equipo recién ascendido a la División de Honor Plata

• El conjunto cidiano se mide este sábado con un Attica 21 Hotels OAR Coruña recién ascendido a la División de Honor Plata

• Los de Jorge Berzosa afrontan un duelo clave durante el cual lucharán por llevarse a casa los dos puntos y seguir subiendo puestos en la clasificación

El UBU San Pablo Burgos 2031 disputará este sábado, 20 de septiembre, a las 19:00 horas, su primer partido a domicilio de la temporada 2025/2026, ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña, un equipo recién ascendido a la División de Honor Plata y con muchas ganas de demostrar todo su potencial.

Los de Jorge Berzosa llegan a este encuentro con muy buenas sensaciones, tras alzarse con la victoria el pasado domingo en El Plantío ante el BM Servigroup Benidorm, por un contundente 31-19. Aunque no son los únicos. El equipo local, a las órdenes de Fernando González, también cosechó su primer gran éxito en la primera jornada frente al Club Cisne Colegio Los Sauces (26-28).

Para el conjunto gallego este partido será una verdadera prueba de fuego ante un rival experimentado en Plata, como es el UBU San Pablo Burgos 2031, que se presenta a este encuentro con una plantilla sólida que mezcla juventud y experiencia, y que está deseando demostrar todo su potencial.

El duelo en el Pabellón San Francisco Javier también tendrá un componente emocional, ya que servirá de reencuentro con uno de los grandes nombres del balonmano burgalés la pasada temporada: Álex Chan, que por primera vez se enfrentará a su anterior equipo, y lo hará vistiendo los colores del OAR Coruña. No hay que olvidar que el gallego fue convocado a principios de año por la selección nacional de Estados Unidos. También es conocido para la afición burgalesa Mile Mijuskovic, que defendió la portería de la entidad cidiana hace un par de temporadas y dejó un gran recuerdo en el equipo.

Con el buen sabor de boca que dejó su estreno liguero, el vestuario burgalés afronta este viaje con la moral alta. No obstante, el técnico cidano, advierte de la dificultad de jugar ante un recién ascendido «que va a querer hacerlo bien delante de su afición. Están con un plus de ilusión y motivación y además se ha reforzado muy bien para Plata, con Gabriel Navarro, y en casi todos los puestos tiene buenos jugadores. Tenemos que estar muy serios y concentrados, hacer un buen balonmano para poder superar a Coruña. Tendremos que trabajar mucho, porque los partidos fuera de casa y en cualquier campo, siempre son complicados. Probablemente, estará bastante igualado durante todo el partido, pero esperamos sacar la victoria y poder continuar siendo líderes una jornada más».

