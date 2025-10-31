El UBU San Pablo Burgos 2031 busca reencontrarse con la victoria en Pontevedra El club cidiano se enfrentará al Club Cisne Colegio Los Sauces este sábado, 1 de noviembre a las 19:00 horas, en su cancha

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado, 1 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Pabellón de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe de Pontevedra, una dura prueba en su visita al Club Cisne Colegio Los Sauces.

El choque llega en un momento clave de la temporada y ante un rival de peso. El Cisne es uno de los clásicos de la División de Honor Plata, un conjunto con tradición, buen manejo del juego posicional y una plantilla joven, pero con talento, que está firmando un notable inicio de curso, especialmente en su casa. Los gallegos, décimos con 6 puntos, vienen de caer por la mínima ante Fundación Agustinos Alicante (34-33), pero se han mostrado sólidos en su feudo, donde han sumado dos de sus tres victorias.

El Burgos, por su parte, llega con la firme intención de recuperar sensaciones tras el trabajado empate ante Fertiberia Puerto Sagunto (28-28), en un encuentro vibrante en El Plantío que demostró el carácter y la capacidad de reacción del equipo. A pesar de las dudas que dejó ese punto, el conjunto cidiano mantiene la quinta posición con 9 puntos, a tres del liderato, y con la confianza plena en sus posibilidades.

El duelo supondrá un desafío añadido por las ausencias de Javier Espinosa, que disputó su último encuentro como rojinegro el pasado fin de semana, y Joao Furtado, convocado por la selección de Cabo Verde. Estas ausencias obligarán a reajustar la zona central defensiva, aunque la plantilla cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel competitivo y afrontar el partido con garantías.

Buen registro goleador

En el plano estadístico, el enfrentamiento promete ritmo y espectáculo. El UBU San Pablo Burgos 2031 firma una de las mejores medias goleadoras de la liga (223 tantos, 31,86 por encuentro), mientras que el Cisne también acredita un notable registro ofensivo (219 goles, 31,29 por partido), aunque su defensa concede algo más (215 tantos frente a los 200 burgaleses). Dos estilos distintos, pero igual de ambiciosos, que medirán sus fuerzas en un duelo que se prevé de máxima intensidad.

En el conjunto gallego, Joao Ferreira emerge como principal referencia ofensiva: el lateral portugués es el tercer máximo anotador del campeonato con 47 dianas, bien acompañado por Guilherme Linhares, viejo conocido de la afición cidiana, que defendió la camiseta del Club Balonmano Burgos en la temporada 2023/24.

