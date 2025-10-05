BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jugadores del UBU San Pablo Burgos 2031 y del BM Contazara Zaragoza en la jornada cuatro en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza María Ángeles Pablo

El UBU San Pablo Burgos 2031 domina en Zaragoza tras un final de infarto

Un empate a diez minutos del final no frena a los burgaleses, que cierran el partido con contundencia y suman dos puntos clave

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:45

El UBU San Pablo Burgos 2031 regresó a casa con un triunfo de mérito tras imponerse al BM Contazara Zaragoza en un partido que exigió al máximo a los cidianos. La victoria permite sumar dos puntos más en la clasificación y reforzar la moral del equipo tras un duelo intenso.

BM Contazara Zaragoza

BM Contazara Zaragoza

Sergio Wagner (3); Juan Martínez Cordova (5); Enrique Camas (5); Daniel Villén Pueyo; Alejandro Plaza (3); Jorge Gomez Lite; Rafael Val Claramunt (1) ; Marcos Andrés Ara (2); Mario Nicolás Hernández Mimbela (1); Miguel Lanero Fernandez (3); Jon Ander Iribar Carceller (4); Bruno Della Ratta (1); Álvaro Acosta Clavero; Alejandro Sanz del Rio; Diego Monzón Alcochel (1); Álvaro del Valle Navasa (1)

29

-

37

UBU San Pablo Burgos 2031

UBU San Pablo Burgos 2031

Joao Furtado (8); Nassim Bellahcene; Javier Espinosa (1); Pablo Gómez (5), Tomás Moreira (5); Jaime Fernández (5); Marcos García (1); Jaime Gaonzález (4); Fabrizio Casanova; Pedro Martins (1); Gerard Forns; Daniel Santamaría; Brian Estébanez; Adrián Sánchez (2) y Asier Pedroarena (5)

  • Parciales: 3-4 / 5-8 / 7-12 / 9-13 / 10-14 / 12-15 / 16-18 / 19-22 / 23-25 / 27-26 / 28-31 /29-37

  • Árbitros: Jordi Pinilla Iglesias, Eric Deiros Borras. Exclusiones de Marcos Andrés Ara (Min. 45:45); Mario Nicolás Hernández Mimbela (Min. 39:44); Bruno Della Ratta (Min. 29:01); Álvaro del Valle (Min. 11:50) por parte de BM Contazara Zaragoza y de Joao Furtado (Min. 36:41); Nassim Bellahcene (Min. 33:55); Javier Espinosa (Min. 19:56); Adrián Sánchez (Min. 47:46) parte del UBU San Pablo Burgos 2031

  • Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 04 en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza

El partido comenzó con ritmo trepidante. Los locales golpearon primero, pero pronto Joao Furtado igualó el marcador, dando inicio a un intercambio de aciertos y defensas férreas. Gracias a una sólida actuación defensiva, combinada con paradas decisivas de Gerard Forns y un ataque eficiente, los burgaleses lograron abrir distancia en el marcador: 6-10 en apenas once minutos.

El Zaragoza, sin embargo, no se rindió. Los aragoneses lucharon y recortaron distancias, llegando al descanso con un marcador ajustado de 12-15. Tras el paso por vestuarios, el equipo visitante mostró determinación y defendió su ventaja con firmeza, aunque a falta de diez minutos para el final, los locales lograron empatar (26-26), poniendo a prueba la resistencia de los burgaleses.

Fue en este tramo final donde Joao Furtado brilló con tres goles consecutivos, devolviendo la ventaja a Burgos. Jaime Fernández y Pablo Gómez también aportaron con goles clave, asegurando así un triunfo que parecía complicado.

Con esta victoria, el UBU San Pablo Burgos 2031 suma dos puntos esenciales y demuestra que sabe sufrir y mantener la autoridad incluso en los momentos más exigentes del partido.

