El UBU San Pablo Burgos 2031 domina en Zaragoza tras un final de infarto Un empate a diez minutos del final no frena a los burgaleses, que cierran el partido con contundencia y suman dos puntos clave

Jugadores del UBU San Pablo Burgos 2031 y del BM Contazara Zaragoza en la jornada cuatro en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza

BURGOSconecta Burgos Domingo, 5 de octubre 2025, 12:45

El UBU San Pablo Burgos 2031 regresó a casa con un triunfo de mérito tras imponerse al BM Contazara Zaragoza en un partido que exigió al máximo a los cidianos. La victoria permite sumar dos puntos más en la clasificación y reforzar la moral del equipo tras un duelo intenso.

BM Contazara Zaragoza Sergio Wagner (3); Juan Martínez Cordova (5); Enrique Camas (5); Daniel Villén Pueyo; Alejandro Plaza (3); Jorge Gomez Lite; Rafael Val Claramunt (1) ; Marcos Andrés Ara (2); Mario Nicolás Hernández Mimbela (1); Miguel Lanero Fernandez (3); Jon Ander Iribar Carceller (4); Bruno Della Ratta (1); Álvaro Acosta Clavero; Alejandro Sanz del Rio; Diego Monzón Alcochel (1); Álvaro del Valle Navasa (1) 29 - 37 UBU San Pablo Burgos 2031 Joao Furtado (8); Nassim Bellahcene; Javier Espinosa (1); Pablo Gómez (5), Tomás Moreira (5); Jaime Fernández (5); Marcos García (1); Jaime Gaonzález (4); Fabrizio Casanova; Pedro Martins (1); Gerard Forns; Daniel Santamaría; Brian Estébanez; Adrián Sánchez (2) y Asier Pedroarena (5) Parciales: 3-4 / 5-8 / 7-12 / 9-13 / 10-14 / 12-15 / 16-18 / 19-22 / 23-25 / 27-26 / 28-31 /29-37

Árbitros: Jordi Pinilla Iglesias, Eric Deiros Borras. Exclusiones de Marcos Andrés Ara (Min. 45:45); Mario Nicolás Hernández Mimbela (Min. 39:44); Bruno Della Ratta (Min. 29:01); Álvaro del Valle (Min. 11:50) por parte de BM Contazara Zaragoza y de Joao Furtado (Min. 36:41); Nassim Bellahcene (Min. 33:55); Javier Espinosa (Min. 19:56); Adrián Sánchez (Min. 47:46) parte del UBU San Pablo Burgos 2031

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 04 en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza

El partido comenzó con ritmo trepidante. Los locales golpearon primero, pero pronto Joao Furtado igualó el marcador, dando inicio a un intercambio de aciertos y defensas férreas. Gracias a una sólida actuación defensiva, combinada con paradas decisivas de Gerard Forns y un ataque eficiente, los burgaleses lograron abrir distancia en el marcador: 6-10 en apenas once minutos.

El Zaragoza, sin embargo, no se rindió. Los aragoneses lucharon y recortaron distancias, llegando al descanso con un marcador ajustado de 12-15. Tras el paso por vestuarios, el equipo visitante mostró determinación y defendió su ventaja con firmeza, aunque a falta de diez minutos para el final, los locales lograron empatar (26-26), poniendo a prueba la resistencia de los burgaleses.

Fue en este tramo final donde Joao Furtado brilló con tres goles consecutivos, devolviendo la ventaja a Burgos. Jaime Fernández y Pablo Gómez también aportaron con goles clave, asegurando así un triunfo que parecía complicado.

Con esta victoria, el UBU San Pablo Burgos 2031 suma dos puntos esenciales y demuestra que sabe sufrir y mantener la autoridad incluso en los momentos más exigentes del partido.

