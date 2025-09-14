El UBU San Pablo Burgos arranca la temporada con una exhibición ante el Benidorm Los de Jorge Berzosa firmaron un triunfo incontestable en su debut liguero, con una defensa férrea, portería de garantías y un ataque coral que desarboló al rival

El UBU San Pablo Burgos 2031 no pudo empezar mejor la temporada 2025/2026 en la División de Honor Plata. Los cidianos se impusieron este domingo al BM Servigroup Benidorm por un contundente 31-19 en El Plantío, en un encuentro dominado de principio a fin gracias a una defensa implacable, las intervenciones decisivas de Gerard Forns bajo palos y un reparto ofensivo que encendió a la afición desde el primer minuto.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 JOAO FURTADO (3), NASSIM BELLAHCENE (4), JAVIER ESPINOSA (5), PABLO GÓMEZ (1), TOMÁS MOREIRA (1), JAIME FERNÁNDEZ (5), MARCOS GARCÍA (3), JAIME GONZÁLEZ (3), MIGUEL MALO (3), PEDRO MARTINS, GERARD FORNs, DANIEL SANTAMARÍA, BRIAN ESTÉBANEZ, ADRIÁN SÁNCHEZ (1), ASIER PEDROARENA (2), GONZALO ANDINO. 31 - 19 BM SERVIGROUP BENIDORM PABLO VAINSTEIN (2), MARC LOPEZ LOZANO (2), POL ROY TRULLOLS (1), DANIIL ZHUKOV, LUCAS MOSCARIELLO (1), MODI ABDOULA (3), CARLOS FERNÁNDEZ (1), DAVID MACH, LEONARDO ALONSO, JUAN CARLOS SEMPERE PÉREZ (4), HUGO VILA LÓPEZ (3), DIEGO PÉREZ MÉNDEZ, AGUSTIN SORIA AIDA, FELICIANO NUNES COUVEIRO (1) ÁRBITROS ÓSCAR GUTIÉRREZ SOBRINO, JORGE MONJO ORTEGA Exclusiones de JOAO FURTADO (Min. 11:04), TOMÁS MOREIRA (Min. 45:59), GONZALO ANDINO (Min. 58:10) por parte de UBU SAN PABLO BURGOS 2031 y de PABLO VAINSTEIN (Min. 32:53), LEONARDO ALONSO SANABRIA (Min. 13:11), FELICIANO NUNES (Min. 35:53) por parte del BM SERVIGROUP BENIDORM.

PARCIALES 2-0 / 3-2 / 6-6 / 8-6 / 11-7 / 15-7 / 19-7 / 22-10 / 26-12 / 29-15 / 30-16 / 31-19 /

INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada 1 en el Polideportivo Municipal de El Plantío.

PRÓXIMO PARTIDO ATTICA 21 HOTELS OAR CORUÑA- UBU SAN PABLO BURGOS 2031 (20/09/2025) (19:00)

El encuentro arrancó por todo lo alto, y en solo 37 segundos de juego la afición burgalesa ya estaba celebrando el primer gol, de la mano del cidiano Miguel Malo. A partir de ese momento, los de Jorge Berzosa impusieron su ley en defensa, con un Gerard Forns estelar, que frustró varios intentos de sus rivales.

Esto permitió a los de Burgos abrir una primera brecha en la moral del adversario, logrando tres goles de ventaja en los primeros 7 minutos de la primera parte. Sin embargo, el conjunto alicantino tampoco quiso quedarse atrás, y logró empatar hasta en dos ocasiones.

Jugadores como Marcos García, Jaime Fernánez y Jaime González lideraron entonces un parcial que volvió a situar los cidianos por delante, y a partir de ese momento, el dominio fue absoluto. La defensa local anuló por completo el juego de una de las grandes apuestas del Benidorm, Modi Abdoula, que pese a sus intentos apenas pudo desplegar su juego. Las intervenciones de Forns, un robo clave de Pedro Martins y los goles al contragolpe, incluyendo uno de Javier Espinosa desde su propio campo a portería vacía, llevaron al descanso un marcador elocuente: 15-7.

La segunda parte permitió confirmar la superioridad local, y los de Burgos, liderados por nombres como Nassim Bellhcene y Javier Espinosa mantuvieron el ritmo de juego, ampliando la renta con el rival y anotando un demoledor 19-7 en los primeros cinco minutos del segundo tiempo. Cabe destacar que Espinosa llegó incluso a marcar hasta cuatro goles a portería vacía, jugadas que enloquecieron a la grada.

El Benidorm maquilló ligeramente el resultado con varias anotaciones a su nombre en los últimos minutos, pero la diferencia de juego y efectividad fue evidente. El marcador final, 31-19, fue el reflejo del esfuerzo colectivo y el compromiso con el que el UBU San Pablo Burgos 2031 enfrenta esta nueva temporada.

Uno de los datos más impactantes del partido fue el parcial de 11-0 que el conjunto local firmó entre el minuto 20 y el 40. El marcador pasó de un ajustado 8-7 a un demoledor 19-7, reflejando una fase de absoluta superioridad. Durante esos veinte minutos entre la primera y segunda parte, el Benidorm fue incapaz de anotar un gol, y los de Burgos aprovecharon cada error de su rival para castigar al contragolpe, y marcando definitivamente el futuro del encuentro.

Esta victoria supone un chute de energía para los de Berzosa, que la próxima semana viajarán a tierras gallegas para enfrentarse al Attica 21 Hotels OAR Coruña, en un nuevo partido que promete ser de alto voltaje.

