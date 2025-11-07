El UBU San Pablo Burgos busca en Alicante dar un golpe de autoridad El conjunto cidiano se enfrenta este sábado, 8 de noviembre, a las 19:00 horas, ante el F. Agustinos Alicante

BURGOSconecta Burgos Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado, 8 de noviembre, una exigente visita al Pabellón del Colegio San Agustín a las 19:00 horas, donde se medirá al F. Agustinos Alicante en uno de los choques más destacados de la jornada en la División de Honor Plata Masculina. El conjunto burgalés llega tercero en la clasificación con 11 puntos, tan solo uno por debajo del equipo alicantino, que lidera la tabla con 12 tras siete jornadas disputadas.

El equipo dirigido por Jorge Berzosa atraviesa un buen momento tras su convincente victoria a domicilio ante el Club Cisne Colegio Los Sauces (21-29). Los cidianos demostraron ser un bloque sólido y equilibrado tanto en defensa como en ataque. Su rendimiento fuera de casa está siendo una de sus grandes bazas, con varios partidos resueltos con autoridad gracias a su capacidad de mantener la intensidad durante todo el encuentro.

El jugador Pedro Martins deja claro que el encuentro ante el equipo alicantino es fundamental, ya que «queremos seguir sumando puntos. Estas dos últimas semanas he sentido que nos vamos entendiendo cada vez más como equipo y estamos más sólidos en defensa. Esta es la línea que tenemos que seguir para continuar mejorando y luchando por seguir arriba en la tabla».

El rival

Por su parte, el Agustinos Alicante llega como líder del grupo con un balance de seis victorias y una derrota, y un registro goleador de 216 tantos a favor por 192 en contra. El conjunto alicantino se ha mostrado muy fuerte en su pabellón, donde ha sumado la mayoría de sus puntos, sustentado en una defensa compacta y un juego rápido que le permite dominar el ritmo de los partidos.

La plantilla burgalesa es consciente de la dificultad del reto, pero también de su propio potencial. Los rojinegros han demostrado una notable capacidad de adaptación a diferentes estilos de juego y una gran solvencia en los minutos decisivos. Enfrente tendrá a un rival que lidera la categoría, pero que ha tenido partidos ajustados, lo que abre la puerta a un duelo equilibrado en el que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Jorge Berzosa señala que «Agustinos es un rival peligrosísimo, está en un estado de forma increíble, ha competido muy bien también la Copa del Rey con muchos goles, hacen muy bien las cosas, yo destacaría a Bodí y Quiles. Son jugadores determinantes, que tendremos además de un jugador por ejemplo consagrado como David Jiménez o Juan de Linares, que son jugadores que tienen una calidad tremenda en el lanzamiento».

Para llevar adelante el partido, el técnico ve imprescindible «dar nuestro 100% si queremos competir el partido porque si no es un equipo que te hace sufrir mucho porque ellos están 60 minutos intenso. Vamos a ver cómo nos recuperamos del viaje de Ibiza y del de Cisne. Tenemos jugadores también tocados, pero eso no es excusa para ver al equipo compitiendo al máximo, en un partido que va a ser muy duro».

El UBU San Pablo Burgos 2031 mantiene el objetivo de consolidarse entre los aspirantes al ascenso tras quedarse el pasado curso a las puertas de la máxima categoría. La experiencia acumulada y el crecimiento colectivo del grupo se reflejan en el rendimiento de este inicio de temporada, donde el conjunto burgalés se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de la liga.

El encuentro del sábado se presenta como una auténtica prueba de nivel para ambos. Agustinos defenderá su liderato ante su afición, mientras que Burgos buscará dar un golpe de autoridad que le permita situarse en lo más alto de la tabla. Un partido que promete intensidad, ritmo y emoción entre dos de los grandes. En este sentido, el técnico burgalés incide en que «nos vamos a tomar este encuentro como una final, aunque son dos puntos más en la Liga que tienen el mismo valor que cualquier otro partido, pero es cierto que llevamos una semana de momento muy buena, ganando a Cisne, hemos pasado en la Copa del Rey, son tres partidos de fuera que lleva mucho cansancio aparejado, viajes muy largos, pero lo vamos a afrontar con toda la intensidad y con la máxima concentración».

LAS CLAVES DE PEDRO MARTINS:

«Este partido es fundamental para nosotros, queremos seguir sumando puntos. Estas dos últimas semanas he sentido que nos vamos entendiendo cada vez más como equipo y estamos más sólidos en defensa. Esta es la línea que tenemos que seguir para continuar mejorando y luchando por seguir arriba en la tabla».

Temas

Balonmano