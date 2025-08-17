El UBU San Pablo Burgos coge sensaciones en el primer test de pretemporada El conjunto cidiano compite de tú a tú ante dos rivales de Asobal en un fin de semana de gran carga física

El UBU San Pablo Bm. Burgos disputó este sábado el XIII Torneo Nacional de Balonmano Ayuntamiento de Torrelavega, un test exigente de pretemporada que sirvió para medir fuerzas ante dos equipos de la Liga Asobal. Más allá de los marcadores, la cita dejó buenas sensaciones de grupo, minutos de calidad de los nuevos fichajes y la oportunidad de dar protagonismo a los jugadores de la cantera burgalesa.

En la semifinal frente al Bathco Torrelavega, anfitrión del torneo y que en apenas dos semanas debutará en competición europea, el Burgos ofreció una versión sólida y competitiva. El partido se mantuvo igualado de principio a fin, con alternancia en el marcador y un ritmo muy alto por parte de ambos conjuntos. Los burgaleses forzaron la tanda de penaltis tras un 26-25 que reflejó la máxima igualdad sobre la pista. La suerte desde los siete metros, tras una tanda larga de hasta ocho lanzamientos, decidió el pase para los cántabros, pero el equipo burgalés salió reforzado por la imagen mostrada ante un rival de mayor rodaje.

El partido por el tercer y cuarto puesto frente al Recoletas Atlético Valladolid estuvo marcado por la fatiga acumulada del primer partido y los 15 minutos de descanso que separaron ambos encuentros. A los cidianos les costó entrar en ritmo y sufrieron en ataque durante la primera parte, pero tras el descanso la reacción cidiana no se hizo esperar. Con una defensa mucho más intensa y un gran nivel en portería de Gerard Forns, los burgaleses firmaron un parcial que les permitió llegar al tramo final con opciones, aunque el resultado terminó favoreciendo a los pucelanos (21-19).

El torneo deja, en definitiva, dos partidos de alto nivel competitivo ante rivales asentados en Asobal y la constatación de que el UBU San Pablo Bm. Burgos avanza con paso firme en su preparación. La carga física de la semana, la oportunidad para los jóvenes y la adaptación de los nuevos jugadores han sido claves en este fin de semana de trabajo, que refuerza el camino a seguir antes del inicio liguero.

