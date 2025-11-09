El UBU San Pablo Burgos paga un mal inicio y cede ante Agustinos Alicante Los cidianos lograron reaccionar ante el líder de la categoría, pero las expulsiones de Jaime Fernández y Tomás Moreira y la inspiración del portero local frenaron la remontada en un amargo encuentro

El UBU San Pablo Burgos 2031 cayó este sábado en la pista del Fundación Agustinos Alicante (36-33) en un encuentro de alto voltaje que enfrentaba a dos de los equipos más en forma de la División de Honor Plata.

Fundación Agustinos Alicante David Jiménez (4), Daniel Reinante (7), Álvaro García, David Quiles (2), Esteban Boix (1), Juan de Dios Linares (1), Lorenzo Poyato, Juan Pedro Espinosa (1), Hugo Ponce de León (1), Darío Suárez (1), Alberto González, Borja Maho (10), Nicolás Ruiz (4), Didac Talens (2), Guillermo Soler (2), Tomás Lautaro Mendieta. 36 - 33 UBU San Pablo Burgos 2031 Joao Furtado (3), Nassim Bellahcene, Pablo Gómez (2), Tomás Moreira (5), Jaime Fernández, Marcos García, Jaime González, Fabrizio Casanova, Miguel Malo (11), Pedro Martins (2), Gerard Forns, Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (5), Asier Pedroarena (5). Árbitros Beatriz del Valle Encuentra y Patricia del Valle Encuentra. Exclusiones de Juan de Dios Linares (08:10), Alberto González (59:08) y Didac Talens (50:14) por parte de Fundación Agustinos Alicante y de Fabrizio Casanova (09:34) por parte de UBU San Pablo Burgos 2031. Descalificaciones de Jaime Fernández (29:03) y Tomás Moreira (45:19) por parte de UBU San Pablo Burgos 2031.

Parciales 4-0 / 9-3 / 12-8 / 14-9 / 15-11 / 19-16 / 21-20 / 25-23 / 28-25 / 32-27 / 32-30 / 36-33 /

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 9 en el Pabellón Colegio San Agustín (Alicante).

El duelo, marcado por un arranque muy cuesta arriba para los burgaleses y por las actuaciones brillantes en la portería alicantina, dejó al conjunto cidiano sin premio pese a su orgullo y mejoría en el segundo tiempo, en el que acusó también el desgaste acumulado tras disputar su tercer partido en apenas siete días.

La entrada de Gerard Forns bajo palos cambió el aire del encuentro. El portero catalán firmó varias intervenciones de mérito que enfriaron la racha local y devolvieron confianza al bloque burgalés.

Con el paso de los minutos, los de Berzosa comenzaron a asentarse gracias a los aciertos de Miguel Malo, muy seguro desde los siete metros y a la postre máximo goleador del encuentro con 11 tantos, y Asier Pedroarena, muy activo tanto defensiva como ofensivamente. Al descanso, el 19-16 reflejaba que el conjunto cidiano había sabido mantenerse en pie tras un arranque caótico y un ambiente muy caliente en el Pabellón Colegio San Agustín.

El segundo acto arrancó con otra actitud. El Burgos se mostró más firme en defensa, recuperó ritmo en ataque y logró reducir la distancia hasta situarse a un solo tanto (22-21) con los goles de Adrián Sánchez y Joao Furtado, que regresó al juego tras un golpe en la primera parte. El conjunto cidiano tiró de orgullo cidiano que lo caracteriza, trabajando cada acción para intentar la remontada.

Sin embargo, cada intento de acercarse en el marcador se topó con la inspiración del portero alicantino y con decisiones arbitrales que pesaron en momentos clave. La descalificación rigurosa de Jaime Fernández en los instantes finales del primer tiempo y la tarjeta roja a Tomás Moreira mediado el segundo cortaron el impulso visitante y obligaron al equipo a reordenarse de nuevo.

Aun así, los cidianos no bajaron los brazos: Pedro Martins siguió sumando desde el pivote y Daniel Santamaría, de vuelta en portería, encadenó paradas que mantuvieron viva la esperanza hasta los últimos minutos.

El tramo final, sin embargo, volvió a ser esquivo. Las interrupciones constantes y el acierto de Borja Maho como máximo 'castigador' ofensivo del Fundación Agustinos Alicante, impidieron que el UBU San Pablo Burgos 2031 culminara su remontada y cerró el choque con un 36-33 que refleja el duro partido vivido en Alicante.

Por su parte, el entrenador del equipo burgalés señaló que: «Hemos conseguido meternos en el partido haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero la tarjeta roja de Jaime Fernández, más la tarjeta roja de Tomás Moreira, más pequeñas cuestiones, algún penalti fallado y demás, nos ha impedido empatar el partido».

El próximo compromiso será frente al Confía Base Oviedo en el Polideportivo Municipal El Plantío, donde los cidianos buscarán reencontrarse con la victoria y ofrecer una alegría a su afición.