El UBU San Pablo impone su ley en Pontevedra y suma una nueva victoria Los cidianos firman un brillante segundo tiempo ante el Club Cisne Colegio Los Sauces, guiados por el acierto de Miguel Malo y la solidez defensiva de todo el bloque

El UBU San Pablo Burgos 2031 continúa con paso firme en la competición tras conquistar una nueva victoria a domicilio frente al Club Cisne Colegio Los Sauces (21-29). El conjunto burgalés firmó un partido de menos a más, sosteniendo el pulso en una primera mitad igualada y desatando todo su potencial tras el descanso.

CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES MARKO RIBIC (2), XOAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2), GUILHERME LINHARES (2), MANUEL LORENZO GARCÍA (1), IAGO COSTAS RIAL (2), IVÁN CALVO SANTOS, ABIÁN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, YAGO LÓPEZ CID (4), DIEGO LÓPEZ MORA (3), MARTÍN SANTOS BERNAL, DANIEL VIRULEGIO NIÑO, JOAO FERREIRA (5), ALEJANDRO LÓPEZ CID, ADRIÁN LAGO NOGUEIRA, RONEY BENGIVENGA FRANZINI. 21 - 29 UBU SAN PABLO BURGOS 2031 NASSIM BELLAHCENE, PABLO GÓMEZ, TOMÁS MOREIRA (3), JAIME FERNÁNDEZ (9), MARCOS GARCÍA (2), JAIME GONZÁLEZ (1), FABRIZIO CASANOVA (2), MIGUEL MALO (5), PEDRO MARTINS (2), GERARD FORNS, DANIEL SANTAMARÍA, BRIAN ESTÉBANEZ, ADRIÁN SÁNCHEZ (4), ASIER PEDROARENA (1) ÁRBITROS: ABEL JUNCAL LÓPEZ; ANGEL MATEOS ALONSO. Exclusiones de XOAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Min. 06:46), MANUEL LORENZO GARCÍA (Min. 11:48); IVÁN CALVO SANTOS (Min. 50:51); YAGO LÓPEZ CID (Min. 13:35); RONEY BENGIVENGA FRANZINI (Min. 45:41) por parte de CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES y de ASIER PEDROARENA (Min. 52:24) por parte del UBU SAN PABLO BURGOS 2031. PARCIALES 2-2 / 4-2 / 6-6 / 6-9 / 10-10 / 12-12 / 12-14 / 13-18 / 15-20 / 15-24 / 18-27 / 21-29

Los de Samuel Trives dominaron el segundo acto con una defensa férrea, las paradas decisivas de Daniel Santamaría y la eficacia ofensiva de jugadores como Miguel Malo y Jaime Fernández, que encaminaron un triunfo de autoridad para regresar a casa con dos puntos más en el bolsillo.

Los locales fueron los encargados de imponer su ritmo al inicio del partido, marcando un 2-0 en los primeros dos minutos de juego, sin embargo, la reacción burgalesa no se hizo esperar. Miguel Malo y Fabrizio Casanova fueron los encargados de igualar pronto el marcador, demostrando que el conjunto cidiano había viajado hasta tierras gallegas dispuesto a competir cada balón.

A partir del minuto 10, los de orillas del Arlanzón encontraron su mejor versión ofensiva, y el acierto de jugadores como Adrián Sánchez, Jaime Fernández desde los siete metros y Pedro Martins impulsaron al UBU San Pablo hacia su primera ventaja clara (6-9 ) en el minuto 19 del encuentro.

El juego burgalés se desplegó con fluidez, aprovechando la exclusión de Yago López en el Cisne, para castigar con velocidad y precisión. El equipo se mostraba sólido, con buenas rotaciones y equilibrio entre la defensa y el ataque.

Sin embargo, el conjunto gallego no se dio por vencido y apretó en los últimos minutos del primer acto. Aprovechando algunas pérdidas y el empuje de su afición, el Cisne recortó distancias hasta empatar el choque (10-10) a falta de seis minutos para el descanso. Pese al arreón local, los burgaleses mantuvieron la calma y siguieron encontrando el camino del gol, con otro tanto de Miguel Malo y la aportación de Asier Pedroarena en los compases finales.

La primera mitad concluyó con un ajustado 12-12, aunque los de Burgos lucharon hasta el último segundo por lograr la ventaja.

El paso por vestuarios fue positivo para los cidianos, que salieron al 40-20 en el segundo tiempo con ganas de demostrar su buen juego y sus ganas de regresar a casa con los dos puntos. Apenas habían transcurrido treinta segundos cuando Miguel Malo adelantaba de nuevo a los burgaleses, dando paso a un vendaval ofensivo que desbordó por completo al equipo local.

En menos de ocho minutos, los burgaleses encadenaron seis goles consecutivos, que sumado a su defensa sólida y las paradas clave de Daniel Santamaría, marcaron el ritmo del partido a favor del conjunto visitante.

El acierto de Jaime Fernández, con varios tantos consecutivos, así como la acción de Miguel Malo, permitieron al UBU San Pablo ampliar su ventaja hasta los diez goles (15-25) en el minuto 21 de juego.

Con el duelo prácticamente encarrilado, Samuel Trives aprovechó para dar minutos a todo el banquillo sin que el nivel decayera. Marcos García y Tomás Moreira se sumaron a la fiesta goleadora, mientras Daniel Santamaría continuó respondiendo con solvencia bajo palos. El Cisne intentó reaccionar ante su público, pero se encontró con un UBU San Pablo dispuesto a cerrar el partido por todo lo alto. El pitido final llegó con un 21-29 en el marcador que permite a los de tierras del Cid regresar a casa con muy buenas sensaciones y preparados para asumir los retos de las próximas semanas.

