El UBU San Pablo, con la miel en los labios en Pamplona El conjunto burgalés firma un gran inicio frente a Anaitasuna, se hunde en la segunda mitad y acaba soñando con la remontada

BURGOSconecta Burgos Domingo, 19 de octubre 2025, 17:28

El UBU San Pablo Burgos 2031 no pudo culminar son éxito su visita a Pamplona, y regresa a casa con una ajustada derrota (35-33) frente a un sólido Anaitasuna. El conjunto burgalés firmó un gran inicio de partido, dominando el marcador durante buena parte del primer tiempo, pero no logró mantener el control en la segunda mitad. Pese al resultado, el equipo demostró una gran entrega y carácter, luchando hasta el último minuto por la remontada.

Anaitasuna Nikola Malivojevic, Pablo Fernández Rodriguez, Iker Elola Aranguren (6), Imanol Nuin Fernández (4), Ander Martín Jaurrieta, Xabier Isturiz Fernández (6), Andoni Beraza Figueroa (1), Pablo Itoiz Nicolas, Alin Cozmaciuc, Unai Elizondo Fuentes (2), Adrián Ortíz Echavarri (1), Oleg Kisselev Kisseleva (1), Julen Elustondo Martín, Iker Aguilera Martínez (1), Ibai Etxarte Martínez (7), Jose Paulo Pereira e Silva (6). 35 - 33 UBU San Pablo Burgos 2031 Joao Furtado (5), Nassim Bellahcene (2), Javier Espinosa, Pablo Gómez (1), Tomás Moreira, Jaime Fernández (3), Marcos García, Jaime González (5), Fabrizio Casanova, Miguel Malo (6), Pedro Martins (2), Gerard Forns, Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (5), Asier Pedroarena (4). Parciales: 1-4 / 2-4 / 6-9 / 9-11 / 12-14 / 18-16 / 21-19 / 24-21 / 29-25 / 33-28 / 34-30 / 35-33

Árbitros: Álvaro López Novoa y Roberto Argiz Varela. Exclusiones de Unai Elizondo Fuentes (Min. 42:52), Adrián Ortíz Echavarri (Mín. 07:53), Oleg Kisselev Kisseleva (Min.15:16; 46:42), Julen Elustondo Martín (Min. 12:39; 29:56) por parte de Anaitasuna y de Nassim Bellahcene (Min. 44:29), Javier Espinosa (Min. 15:55), Miguel Malo (Min. 19:36; 52:17), Pedro Martins (Min. 01:29) por parte de UBU San Pablo Burgos 2031.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 en el Pabellón Anaitasuna.

El partido dio comienzo de forma positiva para los de Jorge Berzosa, que impusieron su ritmo de juego desde el primer minuto del encuentro, y gracias a los goles de Joao Furtado y Adrián Sánchez, se colocaron en un prometedor 1-4 en apenas cinco minutos.

El ataque burgalés mostraba fluidez, mientras que Gerard Forns, bajo palos, mantenía firme al equipo con varias intervenciones clave. La primera ventaja clara llegó con el 5-9 gracias a un gol de Jaime González desde los siete metros.

A pesar del dominio inicial, el conjunto navarro no tardó en reaccionar. Con una defensa más agresiva, y aprovechando algunas exclusiones y errores puntuales de los cidianos, los locales comenzaron a recortar distancias. Esto no frenó a los de orillas del Arlanzón, que lucharon por mantenerse por delante en el electrónico.

Sin embargo, el empuje de los de Pamplona les permitió igualar el duelo a 15 tantos en el minuto 26 del primer tiempo, aunque Joao Furtado respondió de inmediato para devolver la ventaja a los rojinegros. El tramo final de los primeros treinta minutos fue eléctrico, con ambos contendientes dispuestos a darlo todo por llegar al descanso con una ligera ventaja, que finalmente fue para los anfitriones (18-16).

En el arranque del segundo tiempo, el técnico burgalés introdujo un cambio en la portería, con la entrada de Daniel Santamaría, y los cidianos saltaron al 40x20 dispuestos a remontar el partido. Jugadores como Joao Furtado, Miguel Malo y Jaime González fueron fundamentales para lograr recortar distancias, especialmente gracias a los goles de siete metros, sin embargo, Anaitasuna respondió golpe por golpe, manteniendo rentas de dos o tres goles.

A partir del minuto 10 del segundo tiempo, los navarros apretaron el acelerador, y aprovechando pérdidas de balón y errores defensivos, lograron alcanzar su máxima ventaja (31-26). Los de Burgos no bajaron los brazos, y en el tramo final del duelo lograron reducir la diferencia y llegar al final del encuentro con solo dos goles de diferencia (35-33).

A pesar del resultado, el UBU San Pablo se marcha de Pamplona con el orgullo intacto y el respaldo de una afición ejemplar, que no dudó en desplazarse para alentar al equipo desde la grada. El calor del público burgalés se hizo notar en cada acción, demostrando una vez más su compromiso incondicional.

El equipo burgalés tiene ya la vista puesta en el próximo compromiso contra el Fertiberia Puerto Sagunto, que se celebrará el domingo 26 de octubre en El Plantío. Un reto que les servirá para corregir errores y seguir aprendiendo y creciendo.