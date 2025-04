El UBU San Pablo quiere seguir soñando

BURGOSconecta Burgos Sábado, 12 de abril 2025, 09:35 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Burgos afronta este domingo, a las 12:00 horas, una cita crucial ante Fundación Agustinos Alicante, en el Polideportivo Municipal El Plantío. Una victoria consolidaría al conjunto burgalés en el tercer puesto (39 puntos), solamente superado por el Eón Horneo Alicante (43 pts) y ID Energy Caserío (42 pts) que se enfrentan en este jornada.

Los de Roi Sánchez encadenan cinco jornadas sin perder -cuatro victorias y un empate-, aunque el último compromiso, en la pista del Barça Atlètic, dejó un regusto amargo. Los cidianos supieron imponerse en la parte final del encuentro, pero un gol culé en el último minuto selló un empate a 30 que supo a castigo. Los burgaleses mostraron una sólida imagen colectiva y supieron plantar cara a un rival exigente, pero algunos errores puntuales y la férrea defensa catalana impidieron llevarse los dos puntos.

El Rival

Por su parte, el conjunto alicantino, dirigido por Alejandro Carrillo, es actualmente undécimo con 21 puntos, inmerso en una temporada de altibajos. En sus últimos cinco compromisos acumulan dos victorias, dos derrotas y un empate, el más reciente ante Club Cisne Colegio Los Sauces (29-29). Su irregularidad no debe confundir: los alicantinos son un equipo incómodo, rápido en transición y con recursos ofensivos.

El gran referente del equipo es Javier Carrión, segundo máximo goleador de la categoría con 158 dianas, que combina potencia, acierto y lectura del juego. Junto a él, nombres como David Quiles y Rubén Sánchez aportan experiencia y movilidad en ataque. Pero no todo se queda ahí: la incorporación de David Jiménez en enero, la solvencia del lateral Juande Linares, con pasado en ASOBAL, y el buen hacer del joven portero titular Pol Varela completan un bloque equilibrado que exige atención en todas las fases del juego, además no hay que olvidar que «Agustinos es un equipo que se está jugando muchísimo ahora en la parte final de la temporada. Es un equipo muy combativo, con muchísima energía en todas las acciones que hace, con un equipo que en defensa intenta siempre atosigar a los rivales y que no deja jugar con tranquilidad en ningún momento de los partidos», comenta el técnico del UBU San Pablo, Roi Sánchez, quien destaca entre los jugadores rivales a «David Jiménez como gran estrella para esta segunda vuelta», aunque también recuerda que «tiene muy buena portería, con Mendieta y con Valera, y además tiene uno de los mejores jugadores de categoría, como es Javier Carrión y una primera línea muy potente».

Cuentas pendientes

El recuerdo del duelo en tierras alicantinas sigue vivo. Fue en la primera vuelta cuando el Fundación Agustinos Alicante superó al UBU San Pablo Bm. Burgos por 34-31, en un partido donde los de Carrillo impusieron su ritmo y aprovecharon la inspiración bajo palos para castigar cada error burgalés. Aquel resultado adverso supuso un toque de atención, tal y como recuerda Roi Sánchez quien insiste en que el equipo alicantino «es un equipo que le gusta correr y que castiga muchísimo los errores que vas cometiendo. Ya lo sufrimos en el partido de ida, que perdimos allí con todo merecimiento. Esperamos que en este partido de vuelta demos una mejor versión porque nosotros seguimos creyendo».

