El UBU San Pablo supera al Eivissa en la primera ronda de la Copa El conjunto burgalés avanza de ronda en el torneo del KO tras un partido intenso y competido en Ibiza

El UBU San Pablo Burgos da un paso al frente en la Copa del Rey. El conjunto cidiano superó este miércoles la primera eliminatoria del torneo del KO tras imponerse en tierras baleares al Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa en un partido igualado que se decidió en los últimos compases (29-32).

Gracias a su juego sólido e intenso, así como la buena coordinación de los jugadores cidianos, regresan a casa con un nuevo triunfo bajo el brazo, y preparados para enfrentar su próximo gran reto en la División de Honor Plata: el duelo contra el actual líder de la clasificación.

Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa Ignacio Pérez Caro, Fernando González Ortego (2) , Biel Valera Rovira (3), Karlos Rubio (5), Radu State Birsan (1), Vicente Sancho Peña (1), Franco Daniel Gavidia (1), Jorge Broto Lacambra, Juan Ignacio Montoto Grenier (4), Mauricio Basualdo (1), Marc Vega Velilla (5), Eduardo Ortiz Badillo (4), Izan Rubio La Orden, David Martínez Rodríguez (2), Chychykalo Roman, Didac Serra Pérez. 29 - 32 UBU San Pablo Burgos 2031 Joao Furtado, Nassim Bellahcene, Javier Espinosa, Pablo Gómez (4), Tomás Moreira (2), Jaime Fernández (2), Marcos García (2), Jaime González (2), Fabrizio Casanova (2), Miguel Malo (7), Pedro Martins (1), Gerard Forns, Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (5), Asier Pedroarena (5). Parciales: 1-2 / 2-5 / 5-9 / 8-12 / 11-15 / 13-17 / 15-19 / 18-21 / 20-24 / 24-28 / 27-29 / 29-32.

Árbitros: José Alberto Romero Cruz; Enrique Javier Romero Cruz. Exclusiones De Vicente Sancho Peña (Min.33:59), Franco Broto Lacambra (Min. 26:35), Juan Ignacio Montoto Grenier (Min. 20:05) Por Parte De Trasmapi Gobycar Citubo H.C. Eivissa Y De Miguel Malo (Min. 02:41), Asier Pedroarena (Min. 39:35) Por Parte Del Ubu San Pablo Burgos 2031.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de Copa del Rey en el Pabellón Sa Blanca Dona de Ibiza.

En una semana llena de desplazamientos, los de Jorge Berzosa saltaron a la pista del pabellón Sa Blanca Dona con una intensidad arrolladora, y en apenas 24 segundos lograron inaugurar el marcador. Fue con un gol a su favor de Miguel Malo, aunque pronto se unió a la fiesta Fabrizio Casanova, que volvió a demostrar la calidad ofensiva de los burgaleses.

El primer gol del Eivissa llegó poco antes del minuto tres de juego, sin embargo, apenas alteró el pulso de los cidianos que, lejos de desconcentrarse, respondieron con autoridad.

Jugadores como Jaime González, Jaime Fernández o Asier Pedroarena fueron capaces de aprovechar las oportunidades y castigar a la defensa local. Mientras tanto, Daniel Santamaría se mantenía como un muro infranqueable bajo palos, frenando muchos de los intentos de gol del conjunto local.

Sin embargo, los locales no estaban dispuestos a renunciar a la Copa, y lucharon con uñas y dientes por recortar distancias en el electrónico. No contaban con jugadores como Miguel Malo, que atacó sin miedo la portería del Eivissa, mientra Adrián Sánchez seguía sumando con sus lanzamientos de siete metros. Tampoco hay que olvidar la actuación de Pablo Gómez, que demostró la enorme calidad de la plantilla más joven del conjunto cidiano.

En el tramo final de la primera parte, el intercambio de goles favoreció a los visitantes, que fueron capaces de mantener la distancia en el marcador y, pese al empuje de la afición balear, los de Burgos no perdieron la calma y cerraron el primer tiempo con un sólido 13-17, marchando al descanso con la eliminatoria bien encarrilada.

Partido peleado

El paso por vestuarios sentó bien al conjunto local, que salió mucho más agresivo y decidido a no rendirse ante su público. En apenas tres minutos, el Eivissa recortó la diferencia entre ambos rivales gracias a dos goles consecutivos que animaron a soñar a su afición.

Sin embargo, los cidianos no tardaron en responder, volviendo a abrir la brecha con dos tantos de Asier Pedroarena y Miguel Malo, que les devolvieron la tranquilidad. Se sumaron a la fiesta goleadora otros miembros del equipo como Jaime González y Marcos García, mientras a su vez la defensa burgalesa se convertía en casi infranqueable.

En esta segunda parte también saltó al 40x20 Gerard Forns, que tomó el relevo de Santamaría y respondió con solvencia, deteniendo varios lanzamientos directos del Eivissa. El acierto bajo palos y la efectividad de Adrián Sánchez, que anotó tres goles en pocos minutos, permitieron a los de Berzosa mantener el control del marcador pese al empuje ibicenco.

En los últimos minutos, el Eivissa no bajó los brazos y se acercó peligrosamente hasta colocarse a solo dos goles (27-29). Pero el UBU San Pablo volvió a demostrar su carácter ganador. Tres tantos decisivos en los últimos minutos permitieron que sellar la victoria con un 29-32, y permite a los burgaleses pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

