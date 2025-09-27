El UBU San Pablo tratará de recuperar sensaciones en El Plantío El conjunto burgalés se enfrenta este domingo al Cajasol Sevilla BM Proin y luchará por llevarse los dos puntos de la clasificación

BURGOSconecta Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

El Plantío acoge este domingo, 28 de septiembre, a las 12:00 la tercera jornada de la División de Honor Plata, que enfrentará al UBU San Pablo Burgos 2031 y al Cajasol Sevilla BM Proin, en un encuentro que será decisivo para ambos equipos, que llegan a esta cita con una derrota y una victoria en su haber.

Los de Jorge Berzosa buscarán redimirse tras el tropiezo sufrido el pasado fin de semana en tierras gallegas ante el Attica 21 Hotels Oar Coruña, y pisarán suelo burgalés con la intención clara de recuperar sensaciones y sumar su segunda victoria de la temporada. «Tenemos que preparar muy bien el partido, analizar qué pasó el sábado pasado en A Coruña para no volver a cometer los mismos errores. Nuestro objetivo es evitar que un muy buen equipo nos sorprenda en nuestra casa», apunta el técnico.

El conjunto sevillano, por su parte, viajará hasta orillas del Arlanzón con la moral alta, motivado por su triunfo en la última jornada ante el Club Cisne Colegio Los Sauces. Tanto local como visitante se encuentran igualados en puntuación tras perder y ganar un partido. Sobre el rival, señala Berzosa que es un conjunto «muy peligroso, sobre todo por la gran calidad de los jugadores que tiene en su plantilla. Este año se ha reforzado enormemente, con jugadores de mucha calidad».

Ambos rivales no son desconocidos, puesto que ya se enfrentaron la pasada temporada, y aunque los andaluces mantienen a buena parte de su plantilla, también han incorporado a nuevos jugadores que lo convierten en un rival muy peligroso.

En su formación destacan nombres como el de Alexander Tioumentsev, que en el pasado lució los colores del BM. Nava en la liga ASOBAL. Tal y como destaca el técnico cidiano, es un «líder en ataque». Los de Burgos tampoco deberán perder de vista a figuras como Ángel Montoro, Balsa Stevovic o Miguel Llorens, que completan la lista de jugadores notorios.

El apoyo de la afición y la familiaridad de su terreno serán clave para los cidianos, que no están dispuestos a dejarse ganar en su feudo. Minimizar las pérdidas de balón y reforzar su defensa serán dos objetivos clave para los locales, que llegan a esta jornada con el foco puesto en devolver al club a la senda de la victoria y luchar por los puestos altos de la tabla.

Fabrizio Casanova, jugador del UBU San Pablo coincide con su entrenador en que será un partido «muy físico ya que el Sevilla se ha reforzado muy bine este año y tiene una plantilla con mucha variabilidad. Cuenta con gente con muchísima envergadura y que sabe organizar muy bien el juego. Por ello, tenemos que controlar muy bien el repliegue, poner el listón alto en defensa, ser disciplinados en ataque y minimizar las pérdidas».

Por el momento, se mantiene la incógnita de si el central burgalés, Miguel Malo, estará disponible para este partido, debido a un percance que sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el último encuentro ante el OAR Coruña que le obligó a abandonar el partido y que le ha impedido entrenar durante toda la semana.

Temas

Balonmano