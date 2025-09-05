BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El UBU San Pablo Burgos en otro amistoso de pretemporada. BC

Último test de pretemporada para el UBU San Pablo

Los de Jorge Berzosa viajan este sábado a tierras aragonesas para medirse a un rival recién ascendido a la División de Honor Plata

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:19

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado su último compromiso de pretemporada en una cita que será clave antes del arranque oficial de la temporada 25/26. Los cidianos se medirán a un rival de su misma categoría, un equipo recién ascendido a la División de Honor Plata y que ha dejado buenas sensaciones.

El partido estará además marcado por el reencuentro con el actual técnico del conjunto aragonés, Mariano Ortega, quien también fue entrenador del equipo burgalés, y gran conocedor de la filosofía del club. Un aliciente más en lo que se espera que sea un duelo exigente y competitivo entre dos rivales que volverán a verse las caras a lo largo de los próximos meses.

El cuerpo técnico del club cidiano afronta este test con la misma mentalidad que el resto de la pretemporada: como un espacio para realizar ensayos defensivos y ofensivos, probar rotaciones y pulir detalles tácticos. Los de orillas del Arlanzón quieren llegar en las mejores condiciones al primer partido de temporada que se disputará ante Benidorm el próximo 14 de septiembre en El Plantío.

Para este encuentro, el cuerpo técnico realizará diferentes ajustes en la plantilla, con el fin de continuar explorando alternativas tácticas que permitan al grupo afrontar cualquier escenario durante la temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
  2. 2 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  3. 3 Peluquería Facciolo renace con estilo: una nueva inauguración que marca tendencia
  4. 4 Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos
  5. 5 Tensión en la patronal de Burgos: Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE
  6. 6 Herido un niño de 12 años en un atropello en Aranda
  7. 7 Herido el conductor de un patinete eléctrico en la colisión con un coche en Aranda
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Los parkings de Burgos suben de precio: acuerdan nuevas tarifas para los aparcamientos del centro
  10. 10 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Último test de pretemporada para el UBU San Pablo

Último test de pretemporada para el UBU San Pablo