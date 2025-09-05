Último test de pretemporada para el UBU San Pablo Los de Jorge Berzosa viajan este sábado a tierras aragonesas para medirse a un rival recién ascendido a la División de Honor Plata

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta este sábado su último compromiso de pretemporada en una cita que será clave antes del arranque oficial de la temporada 25/26. Los cidianos se medirán a un rival de su misma categoría, un equipo recién ascendido a la División de Honor Plata y que ha dejado buenas sensaciones.

El partido estará además marcado por el reencuentro con el actual técnico del conjunto aragonés, Mariano Ortega, quien también fue entrenador del equipo burgalés, y gran conocedor de la filosofía del club. Un aliciente más en lo que se espera que sea un duelo exigente y competitivo entre dos rivales que volverán a verse las caras a lo largo de los próximos meses.

El cuerpo técnico del club cidiano afronta este test con la misma mentalidad que el resto de la pretemporada: como un espacio para realizar ensayos defensivos y ofensivos, probar rotaciones y pulir detalles tácticos. Los de orillas del Arlanzón quieren llegar en las mejores condiciones al primer partido de temporada que se disputará ante Benidorm el próximo 14 de septiembre en El Plantío.

Ampliar

Para este encuentro, el cuerpo técnico realizará diferentes ajustes en la plantilla, con el fin de continuar explorando alternativas tácticas que permitan al grupo afrontar cualquier escenario durante la temporada.

Temas

Balonmano

Pretemporada